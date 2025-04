Cette compagnie connaît un succès insoupçonné après son passage à Dans l'oeil du dragon

Dans le premier épisode de Dans l'oeil du dragon cette année, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Jérôme Perron, de Saint-Hyacinthe, et de son entreprise, Néo Chips.

Cet entrepreneur propose des collations saines, savoureuses et écologiques composées à 100 % de fruits frais revalorisés et lyophilisés.

Même si Luc Poirier a mentionné que ses enfants avaient goûté au produit et l'appréciaient beaucoup, Jérôme n'a obtenu d'entente avec aucun des dragons.

Par contre, sa visite à l'émission n'aura pas été vaine. En effet, quelques jours après la diffusion, l'entrepôt de Néo Chips était complètement vide.

« BIEN VOYONS, ON A BESOIN DE RESTOCK ?! 😱💛 », écrivait-il sur sa page Facebook le 14 avril dernier.

« Vous avez tout pris… et on n’a qu’un mot : MERCI 1000x 🙏

Merci pour votre amour, votre soutien, vos commandes, vos partages… on est complètement soufflés !

On travaille fort pour revenir très vite avec du stock — restez à l’affût ! 🚀 »

La compagnie Missiris Montréal a aussi connu un succès impressionnant après son passage à Dans l'oeil du dragon. On vous parlait de ce segment marquant ici.

« J’ai reçu plusieurs centaines de commandes en quelques jours, dont plus de 200 le soir même de la diffusion. C’était complètement fou! », nous indique la propriétaire Aïsha Temfack, qui a touché beaucoup de gens avec son histoire inspirante et le passage de ses parents sur le plateau. « On sent vraiment que les gens ont été touchés par l’histoire derrière la marque, et je suis tellement reconnaissante de cet élan d’amour. »

C'est toujours un plaisir de voir que les téléspectateurs encouragent les entreprises québécoises!

De notre côté, Dans l'oeil du dragon nous a permis, à travers les années, de découvrir des compagnies qui sont restés des coups de coeur, dont Lambert, Herbachat et Caramels F.A.A.

L'émission Dans l'oeil du dragon est diffusée les mercredis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.