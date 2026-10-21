Cette comédienne très connue incarnera la mère de Jade Thompson dans STAT

Dès la semaine prochaine dans STAT, vous ferez la rencontre des deux mères de Jade Thompson, la nouvelle résidente de Saint-Vincent jouée par Léa Roy.

Comme on le sait, celle-ci a souhaité faire son stage à cet hôpital pour rencontrer son père biologique, qui serait Pascal St-Cyr (Normand D'Amour).

Depuis son arrivée pour son stage, Jade a eu très peu de contact avec lui, se contentant de le regarder de loin, avec une attention particulière. Elle s'informe aussi auprès des autres collègues, concernant toutes les rumeurs de l'hôpital, comme si elle était à la recherche de certaines informations. Quel est son véritable motif? Est-ce seulement de créer un lien avec son père?

Mardi prochain, vous ferez la rencontre des deux mères de Jade Thompson, dont l'une est interprétée par une comédienne bien connue.

En effet, Hélène Bourgeois Leclerc (voir ses photos ici) incarnera la mère biologique, une femme sympathique, mais qui semble assez autoritaire.

C'est là que nous commençons à nous poser une question bien précise : dans quel contexte Jade a-t-elle été conçue? Vous comprendrez pourquoi en étant témoins des échanges entre la mère et la fille.

Évidemment, nous avons très hâte d'en apprendre plus, il s'agit de l'une des nombreuses choses qui nous intriguent dans STAT. Comme quoi l'autrice Marie-Andrée Labbé a le don de nous captiver!

STAT se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.