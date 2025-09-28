Accueil
Cette comédienne, enceinte jusqu'aux yeux, aura droit à son En direct de l'univers samedi prochain

Beaucoup d'émotions à prévoir pour la future maman!

En direct de l'univers
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Après Guillaume Pineault, ce sera au tour de la comédienne Karine Gonthier-Hyndman d'être célébrée à En direct de l'univers.

Comme celle-ci est enceinte d'environ 8 mois, on peut dire que France Beaudoin et son équipe prennent des risques d'engendrer des contractions en direct à la télé.

Parmi les visages connus qu'on risque de voir dans nos télés le 4 octobre à 19 h, on note sa comparse de Deux femmes en or, Laurence Leboeuf, ses amies Sarah-Maude Beauchesne et Virginie Ranger-Beauregard ainsi que des collègues d'Antigang, avec qui elle a passé beaucoup de temps ces dernières semaines.

Peut-être que son oncle bien connu, James Hyndman, pourrait aussi faire une apparition, tout comme son très grand ami Guillaume Lambert.

Chose certaine, on ne risque pas de s'ennuyer dans l'univers de cette future maman aux multiples talents!

Rappelons que celle-ci a eu un avant-goût de ce qui l'attendait en début de saison alors que toute la bande d'Antigang a eu droit à un hommage en chanson sur le plateau de France Beaudoin.

Ne manquez pas l'univers de Karine Gonthier-Hyndman le samedi 4 octobre à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.

Informations complémentaires

