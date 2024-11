Cette chanteuse masquée serait-elle la gagnante de la saison?

L'enquête reprenait ce soir à Chanteurs masqués, tandis que trois personnalités costumées devaient défendre leur place sur la scène de la populaire compétition. L'une d'elles s'est d'ailleurs fortement démarquée, avec une prestation à couper le souffle.

En effet, le Cygne a potentiellement offert la performance la plus touchante et magnifique de la saison, avec une interprétation sentie de « L'aigle noir », popularisée par Marie Carmen dans les années 90. Sam Breton et Stéphane Rousseau, après avoir émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de Rafaëlle Roy ou encore de Judith Bérard, ont tous les deux affirmé que la vedette camouflée sous le Cygne risquerait bien d'être celle qui repartira avec les honneurs de cette 4e édition.

Depuis le début de la saison, l'oiseau géant semble effectivement être dans une catégorie à part, en nous offrant maintes et maintes sublimes envolées chantées. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont pas manqué de souligner l'unicité et la beauté du moment, plusieurs affirmant avoir versé quelques larmes.

D'ailleurs, concernant l'identité du talentueux Cygne, le second et dernier coffre aux trésors de Jack Spi-Rat contenait nulle autre que Marie-Ève Janvier, qui a chanté en duo avec la personnalité plumée. Sur la tonalité de « Changer », les deux femmes ont tout donné et nous ont renversés de passion. Un doublé réussi pour le Cygne, qui ajoute une étoile brillante à son bulletin. Mélissa Bédard s'est même exclamée en des termes très élogieux :

« Dans ma tête à moi, il y a une prestation qui m'a fait vibrer, c'est Ginette et Céline sur les Plaines, et cette performance-là ce soir! »

Sébastien Benoît a ensuite révélé qu'un lien unissait Marie-Ève au Cygne. De quoi s'agit-il? Nous l'ignorons pour l'instant. Or, sans surprise, le Cygne a conservé sa place dans la compétition au terme de la soirée, aux dépens de Miss Maïs, qui a dû quitter. C'est Martine St-Clair qui se cachait dans le légume.

L'étau se resserre sur les autres candidats encore dans la course, alors qu'ils ne sont plus que quatre. Oui, oui, la finale approche à grands pas! Plus précisément, c'est le 24 novembre prochain que nous assisterons au couronnement du vainqueur de la saison.

Chanteurs masqués est diffusé le dimanche à 18 h 30, sur les ondes de TVA.