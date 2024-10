Cette chanteuse forte de 7 nominations à l'ADISQ sera la prochaine invitée d'En direct de l'univers

Samedi prochain, à la veille du 46e Gala de l'ADISQ, France Beaudoin recevra la chanteuse autochtone Elisapie à En direct de l'univers.

Celle-ci cumule pas moins de sept nominations de la cérémonie de la musique, animée cette année par Pierre-Yves Roy-Desmarais.

Parmi les artistes qui pourraient venir célébrer l'univers de l'autrice-compositrice-interprète, on note des amis et/ou des artistes ayant collaboré avec elle au fil de sa longue carrière, comme Buffy Sainte-Marie, Jeremy Dutcher, Yann Perreau, Joe Grass, Beyries et Lisa Leblanc.

Certains musiciens qui l'accompagnent sur scène pendant ses spectacles, comme Jean-Sébastien William et Jay Essiambre, pourraient aussi être de la partie.

Comme Elisapie est la maman de deux garçons et une fille, Lili-Alacie, née de son union avec l'acteur Patrice Robitaille, et que les enfants des invités ont l'habitude de surprendre leurs parents à En direct de l'univers, on pourrait bien voir l'un d'entre eux, ou les trois, pousser la note le 2 novembre prochain.

En direct de l'univers est diffusé les samedis soirs à 19 h sur les ondes d'ICI Télé.