Cette cause dans Indéfendable cache-t-elle un enjeu plus grand?

Jeudi dernier, dans les images présentées dans le générique de l'épisode d'Indéfendable, une phrase nous a laissés penser que la cause que nous regardions était peut-être plus complexe qu'on pouvait le penser.

On se souviendra qu'Emma Rondeau (Élizabeth Duperré) a été arrêtée pour l'assassinat de son ex-conjoint violent (Tobie Pelletier), qui l'épiait depuis sa sortie de prison de manière assez menaçante.

Dans un extrait de cette semaine, présenté durant le générique, on pouvait voir une témoin de l'affaire dire qu'elle avait entendu les mots suivants : « Tu y toucheras pu jamais », ce qui nous porte à croire que l'enjeu est sans doute plus grand que l'on pense dans cette histoire.

Nous avons deux hypothèses. D'une part, se pourrait-il que l'ex-conjoint ait agressé la fille d'Emma Rondeau par le passé? Des images dévoilées sur les réseaux sociaux de l'émission, dans laquelle on peut voir la jeune fille (Charlotte Bégin) hyperventiler, nous laissent croire que notre hypothèse peut être plausible. D'autant plus qu'il n'est pas rare que des victimes d'actes criminels refoulent des informations pour se protéger eux-mêmes. Il se pourrait donc que la fille ait été agressée plus jeune, sans s'en souvenir.

Voyez la bande-annonce ci-dessous.

D'autre part, cette phrase mystérieuse pourrait aussi signifier que c'est la mère d'Emma Rondeau, interprétée par Nathalie Coupal, qui a finalement commis le crime. On se rappellera qu'Antoine Girard a été tué par une flèche d'arbalète directement dans la gorge. Comme on le sait, la mère pratique la chasse, surtout avec l'arbalète qu'elle trouve plus précise, comme elle l'expliquait elle-même la semaine passée. Francine Labonté pourrait-elle avoir voulu protéger sa fille de son ex-conjoint en lui faisant passer l'arme à gauche? C'est aussi une avenue très plausible.

Quoi qu'il en soit, on en saura plus cette semaine dans la quotidienne Indéfendable, présentée du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA et sur TVA+.