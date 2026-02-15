Cette candidate de La Voix fait sensation auprès du public

Ce dimanche, à La Voix, la 5e et dernière ronde des auditions à l'aveugle était présentée. Les coachs ont ainsi complété leurs équipes respectives, en vue des prochaines étapes de la compétition, à commencer par les duels, la semaine prochaine.

L'une des candidates de la soirée a d'ailleurs fait forte impression sur les réseaux sociaux, avec une prestation à couper le souffle de « Ghost Town ». Il s'agit d'Anissa Essalihi, 17 ans. Comme nous l'avions expliqué un peu plus tôt cette semaine, Anissa a déjà participé à la 2e saison de La Voix junior, en 2017.

Depuis, nous l'avons revue lors de la première saison de Quel talent!, sur Noovo, où elle avait atteint la finale en compagnie de la troupe de chant Harmonix.

Dès les premières notes de son audition ce dimanche, il était clair que la jeune artiste n'avait pas perdu de temps pour étayer son talent. Avec un impressionnant contrôle vocal, Anissa a séduit les quatre coachs, qui se sont tous retournés pour espérer travailler avec elle, pour la suite de l'aventure. Et ces derniers n'ont pas manqué de qualificatifs pour espérer obtenir sa faveur :

« T'es un soleil sur la scène! [...] Ça irradie, c'était vraiment beau. » lui a lancé France D'Amour.

Après avoir vanté ses qualités et son look de popstar, Corneille a lancé le coup de grâce en lui disant « T'as quelque chose de très, très, très touchant. ».

Voyez une photo ci-dessous.

Anissa a opté pour coach Corneille. Une future finaliste cette saison? On le pense. Les téléspectateurs sont eux aussi de cet avis,

« Ouf quelle belle voix quelle a wow j'ai hâte de voir quelle chassons quelle va faire et avec qui »

« Ça commence fort ! Quelle voix magnifique et toute en contrôle à seulement 17 ans ! Un bel avenir se dessine pour elle. »

« Je ne suis pas très pop, mais je peux reconnaître le talent quand il est là et je trouve que c’est une excellente chose pour elle d’avoir choisi Corneille: ça va la propulser de façon significative »

« TES TROP TROP TROP BONNNNNNEE »

À l'époque, les quatre coachs s'étaient également retournés pour la voix d'Anissa. Nous avons très hâte de voir la suite de son parcours!

La Voix est diffusé le dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.