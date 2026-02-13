Cette candidate de La Voix junior tente sa chance à La Voix

Il y a tout juste 10 ans, la chaîne TVA faisait une place toute spéciale aux jeunes chanteurs du Québec, en offrant aux téléspectateurs deux saisons de La Voix junior. Cette version remaniée de La Voix accueillait des artistes âgés de 7 à 14 ans sur la scène du grand variété, qui nous offraient à tout coup de splendides performances.

L'une des candidates de la deuxième saison de l'édition jeunesse de la populaire compétition de chant sera d'ailleurs de retour à la télé ce dimanche, lors de la 5e et dernière ronde des auditions à l'aveugle de La Voix. Dans un extrait diffusé sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir au bas de cet article, on y aperçoit la jeune adolescente Anissa Essalihi en train de renouer avec Charles Lafortune, qu'elle a connu quelques années plus tôt.

À l'époque de La Voix junior, où elle avait choisi d'être avec la coach Marie-Mai, Anissa était à peine âgée de 7 ans. On s'en rappelle, elle avait atteint l'étape des chants de bataille, avant de devoir quitter la compétition. Voyez une photo plus bas.

Elle confie, à propos de son grand retour au concours de chant : « J'avais tellement aimé mon expérience. Depuis que je suis jeune, je me suis toujours dit qu'il fallait que je refasse la voix des grands. Puis, c'est un rêve qui s'accomplit. »

Les coachs se retourneront-ils pour la jeune chanteuse? On lui souhaite! Nous le saurons ce dimanche.

Mentionnons au passage qu'après son passage à La Voix junior, Anissa a intégré la troupe Harmonix, dirigée par Kevin Bazinet. Le groupe, composé de cinq membres, avait fait belle figure lors de la première saison de Quel talent!, sur les ondes de Noovo. Harmonix avait effectivement atteint la grande finale en charmant le public grâce à la qualité de ses prestations, le charisme de ses membres et le choix de chansons.

La Voix est diffusée le dimanche à 19 h 30 sur les ondes de TVA.