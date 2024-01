Dimanche soir, nous avons pu assister à la première ronde des Auditions à l'aveugle de la 10 saison de La voix.

Plusieurs artistes talentueux ont foulé la scène, dont cette femme, qui fait déjà partie de nos coups de coeur et la jeune Norah Lapointe, dont la voix cristalline nous a transportée.

Comme elle l'a mentionné dans son entrevue avec Charles Lafortune avant sa prestation à La voix, son père, sa mère et son beau-père gravitent dans le milieu de la musique. Son papa, Alex Lapointe, est chanteur et musicien, sa mère, Caroline Riverin, a été choriste pour de grandes voix féminines comme Ginette Reno et Lara Fabian et son beau-père a été le grand gagnant de Star Académie en 2005. Il s'agit de Marc-André Fortin, dont la reprise de la chanson « Tu m'aimes tu? » de Richard Desjardins avait été un énorme succès radiophonique en 2006.

En sillonnant les réseaux sociaux, on constate que la jeune femme a aussi une meilleure amie connue. En effet, Delphine Morissette, la fille de Véro et Louis, félicitait sa copine suite à sa performance à La voix. Véronique Cloutier a d'ailleurs écrit un petit mot à Nora en commentaire de sa publication : « LA P’TITE NO! Que ça te va bien de déployer tes ailes ♥️♥️♥️♥️ BRAVO xxx ».

Delphine et Nora ont toutes les deux participé au spectacle Décembre de la troupe Québec Issime alors qu'elles étaient plus petites. Mentionnons qu'on a pu voir Delphine Morissette dans la comédie musicale Hair récemment.

Nora est aussi connue d'autres vedettes québécoises, dont Éléonore Lagacé, qui a écrivait : « YES NORAH!!!! 🔥 », ainsi que Julie St-Pierre, qui disait : « NORAH!!!!!!!!!!!!!! J’ai pleuré juste à ton portrait!!! Bravo mon beau cœur! Très heureuse pour toi. 4 chaises tsé!!! Hâte à la suite. 🔥❤️🫶🏼👏🏼✨ ».

Celle qui a vu les quatre chaises se retourner pour elle a finalement choisi de rejoindre l'équipe de Corneille. Voici ce que la jeune femme écrivait dimanche soir sur Instagram :

« AHH MON DIEU, enfin je peux l’annoncer!!! C’est ce soir qu’a été diffusée mon audition à l’aveugle à La Voix!! Je me pince encore à l’idée de vous écrire ces mots.. Quel privilège énorme j’ai de faire partie de cette grande et si enrichissante aventure puis de chanter sur cette fameuse scène que je contemple depuis 10 ans maintenant.. Corneille, merci infiniment pour cette grande confiance que tu me prêtes et pour cette place précieuse dans ton équipe..❤️Ce soir, vous avez vu le début du plus beau et grand tour de manège de ma vie! À tout bientôt❤️✌🏼 »

On souhaite bonne chance à Nora dans la grande aventure de La voix!