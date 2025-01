Cette artiste new yorkaise qui a chanté à En direct de l'univers a été conquise par le Québec

Tout comme Sophie Prégent et sa famille, les Québécois ont succombé à la voix chaude et puissante de Jackie. Mais ce n'est pas tout...

Dans le cadre du En direct de l'univers de Sophie Prégent , diffusé l'automne dernier, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu découvrir le talent de Jackie Romeo, qui a interprété sa version de la chanson « The Story » de Brandi Carlile.

Dans une vidéo adressée au Québécois, et que vous pouvez voir ci-dessous, celle-ci explique avoir elle aussi succombé à notre culture après son passage à Montréal, alors que sa chanson se hissait au top 25 des chansons les plus populaires au Canada.

Depuis, la jeune femme a signé un contrat de représentation avec 6e sens pour le Canada et pourrait nous revenir très bientôt pour des spectacles.

Écoutez-la chanter « The Story » dans la vidéo au bas de cet article.

Cette histoire n'est pas sans rappeler celle de Dave Fenley, invité au En direct de l'univers de Lise Dion, et qu'on voit très régulièrement au Québec depuis.

Une artiste au parcours exceptionnel

Diplômée de la Long Island High School of the Performing Arts, elle a brûlé les planches de scènes prestigieuses comme le légendaire Apollo Theater, où elle a été demi-finaliste en 2022. Jackie a également accompagné Debbie Gibson lors de sa tournée « The Body Remembers Tour », interprétant « Pretty Girls », son tout premier simple écrit par sa mentore.

Une présence médiatique et scénique impressionnante

Depuis sa participation à The Voice, Jackie a multiplié les concerts à New York et Los Angeles, se produisant dans des lieux réputés comme le Dunkin’ Music Lounge d’iHeart Radio. Ses morceaux « Again » et « What Makes a Man » sont diffusés sur des stations influentes telles que Sirius XM Hits One. Jackie a également fait la une de nombreux médias, dont Entertainment Weekly, American Songwriter et Access Hollywood.

Appuyée par Productions 6e Sens, Jackie Romeo espère conquérir le cœur des Québécois et des Canadiens.