Cette académicienne pose pour Simons

« La plus belle »

Image de l'article Cette académicienne pose pour Simons
Élizabeth Lepage-Boily
Élizabeth Lepage-Boily

Depuis la fin de la tournée de spectacles de Star Académie l'été dernier, les jeunes chanteurs ont repris une vie un peu plus normale.

Zoey Daferuru s'est, entre autres, remise au mannequinat.

Celle-ci a récemment posé pour La Maison Simons et a partagé des images de la séance photo sur ses réseaux sociaux.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Ses consoeurs de Star Académie, très solidaires, se sont exclamées en commentaire :

Rappelons que Romie a récemment partagé une photo de couple avec son amoureux, Joël, sur ses réseaux sociaux. Voyez la photo ici.

Informations complémentaires

