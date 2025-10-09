Cette académicienne pose pour Simons

Depuis la fin de la tournée de spectacles de Star Académie l'été dernier, les jeunes chanteurs ont repris une vie un peu plus normale.

Zoey Daferuru s'est, entre autres, remise au mannequinat.

Celle-ci a récemment posé pour La Maison Simons et a partagé des images de la séance photo sur ses réseaux sociaux.

Voyez sa publication au bas de l'article.

Ses consoeurs de Star Académie, très solidaires, se sont exclamées en commentaire :

« reine 😍👑😙 » - Katrine

« Jten amour!! 🥹😍 » - Victoria

« YESSSS WOW OUI » - Camelia

« la plus belle » - Romie

