Cet invité méconnu de Tout le monde en parle s'attire des commentaires élogieux du public

Ce dimanche, Guy A. Lepage recevait l'auteur Simon Paré-Poupart sur son plateau de Tout le monde en parle, pour parler de la parution de son livre Ordures! Journal d'un vidangeur. Parions que nous sommes plusieurs à avoir commandé le bouquin en ligne après cet entretien fort pertinent et intéressant, qui aura permis de mettre en lumière certaines tares de notre société.

Voici comment l'auteur présente son ouvrage : « "L’univers du déchet s’est révélé à moi comme j’aimerais qu’il se révèle à vous dans ce livre. Par surprise. Un heureux hasard, car j’aime ce travail. En racontant mon histoire, je veux partager ma passion. Je veux sortir de l’oubli les vidangeurs. Je veux surtout que vous cessiez de croire que vos ordures disparaissent par magie, comme le propose la très récente pub de 1-800-GOT-JUNK. Rien ne disparaît par magie. Laissons ces illusions aux enfants et rentrons dans le vrai monde. Beau et sale, comme le sont les vidangeurs." En lisant ce journal d’un vidangeur, vous ferez la découverte d’un monde dont vous ne soupçonniez pas l’existence. Un rassemblement d’excentriques et de personnages plus ou moins intégrés à la vie normale qui travaillent sur la ligne de crête entre ce que notre société considère propre et ce qu’elle juge sale. Qui sont ces athlètes qui courent nos rues chaque semaine derrière des camions, qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il fasse trop chaud? Quelle est leur vision du compostage, du recyclage, de la récupération? Qu’ont-ils à raconter sur une époque qui génère en abondance des ordures? Voilà autant de questions auxquelles répond ce récit captivant. Simon Paré-Poupart ramasse les ordures depuis vingt ans. Ses études universitaires en sociologie et en administration internationale, ainsi que son expérience comme intervenant social n’auront pas eu raison de sa vocation de vidangeur. Ordures! est son premier livre. »

Dans ce livre, Simon Paré-Poupart nous parle autant d'écologie, de surconsommation, de savoir-vivre en société que du respect d'autrui, peu importe son rang social. Il a formidablement marqué son point au fer rouge, ce dimanche, en présentant un plaidoyer habile et intelligent, prouvant au passage qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, en raison de vieux préjugés qui ont la couenne dure.

Ses interventions ont captivé autant les invités en studio que le public à la maison, tout en faisant réfléchir tout le monde sur ses propres habitudes.

Les téléspectateurs ont été nombreux à souligner leur bonheur d'avoir fait la rencontre de cette personnalité par le biais de la grand-messe dominicale de Radio-Canada :

« Vous avez vraiment toute mon admiration M.Simon Paré- Poupart ! Bravo 👏❤️🙂 »

« J'ai vraiment apprécié la présence de Monsieur Simon Paré-Poupart et je vais acheter son livre avec grand plaisir... La société a grandement besoin de la qualité de cet homme exceptionnel »

« Félicitations à Simon Paré-Poupart pour ce livre et son entrevue! 💐Félicitations à l’équipe de Tout le monde en parle d’avoir invité cet homme qui vit une expérience très importante pour nous faire progresser en tant que société à prendre soin de notre planète! »

« Cet homme est formidable! Un chef de file dans la tolérance et la récupération! »

« Simon Paré-Poupart, tous de très bonnes personnes et très bon sujets mais lui m’a ouvert les yeux encore plus. Et pourtant ici la sélection et le tri se fait, c’est l’humain qu’il est qui m’a émerveillé. Une personne non connu qui arrive à touché ou il faut. J’ai adoré, vous devriez avoir ça comme mission faire connaître une pers par soir de tout le Monde en parle. À la recherche des gens qui font une différence sans “fame”, informer de ce qu’ils font comme différence. Il a nommé quelques secteurs qui sont dans l’ombre. J’ajouterais les agriculteurs qui nourrissent, des gens sans titre juste qui ils sont à tous les jours afin de conscientiser la fragilité de ces fonctions de moins en moins convoité, boucher, coordonniers( on jette au lieu de réparer) bijoutier qui répare , couturières. Bravo pour hier soir

Des commentaires comme ceux-ci, nous en trouvons des centaines sur les réseaux sociaux aujourd'hui.

Nous joignons notre voix à toutes les autres pour saluer l'initiative de la production de Tout le monde en parle de nous faire découvrir cet invité, remplissant du même coup son mandat d'information.

Le livre Ordures! Journal d'un vidangeur de Simon Paré-Poupart, publié chez LUX Éditeur, est disponible dans toutes les bonnes librairies et en ligne.

L'entrevue et l'émission complète de Tout le monde en parle sont disponibles en rattrapage sur le site de Radio-Canada ou sur Tou.tv.