Cet atout de Normand D’Amour lui donnera-t-il un avantagera dans la compétition?

Depuis le début de la compétition de Big Brother Célébrités, Normand D'Amour est vu comme un joueur dangereux par les autres participants.

Amoureux des jeux de société et fin stratège, il sait comment manoeuvrer dans cet environnement sans trop faire de houle.

Saviez-vous que Normand possède une autre carte dans sa manche, qui lui permettra peut-être de se démarquer dans le jeu? Il a une mémoire phénoménale!

À la manière des « tempêtes » de l'an dernier, les lumières de la maison s'éteindront à intervalle régulier pour laisser apparaître des informations sur les murs, comme nous avons pu le voir au cours de la première semaine.

Si les joueurs ont tenté de retenir le plus d'informations possibles, pas de doute que c'est Normand D'Amour qui aura le mieux tiré son épingle du jeu.

Rien de mieux qu'un exemple pour vous faire comprendre l'étendue de son talent... En entrevue avec nous à l'époque où STAT était une quotidienne, le comédien nous avait révélé qu'il apprenait ses textes la veille pour le matin et « mes scènes d'après-midi, je les apprends sur mon heure de dîner. Je suis une machine. Plusieurs acteurs m'en veulent... », nous avait-il confié en riant.

Il ne faudra pas plus qu'une ou deux pannes de courant à Normand pour mémoriser toutes les inscriptions sur les murs, c'est assuré!

D'ailleurs, cet atout lui a déjà été utile puisqu'il a révélé certaines informations à la patronne, Marie-Ève, pour rester dans ses bonnes grâces. Jusqu'à présent, tout semble fonctionner puisqu'il ne s'est pas retrouvé sur le bloc, même s'il n'est pas en alliance officielle avec elle. La menace d'un « back door » plane toutefois sur lui cette semaine...

Comme on aime Normand, on espère que, même si les joueurs le craignent, il saura rester dans le jeu longtemps!

La téléréalité Big Brother Célébrités est présentée les dimanches soirs à 18 h 30 et du lundi au jeudi à 19 h 30.