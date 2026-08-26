Cet acteur d'Indéfendable pratique un autre métier loin du milieu artistique

On peut voir le comédien Sylvio Archambault dans le rôle de l'enquêteur Yves Chevrier dans Indéfendable, mais comme le rapportait récemment le Journal Le Soir, l'acteur pratique également un autre métier, celui de pompier à Mont-Joli.

C'est en 2020, lors de la pandémie, que Sylvio a décidé de diversifier ses compétences. Il a alors suivi un cours pour devenir pompier, puis a étudié en prévention des incendies. Il a débuté sa nouvelle carrière en 2022.

Discipliné, l'acteur arrive à conjuguer ses deux métiers. « De 5 h à 7 h le matin, j’apprends mes textes et je m’en viens travailler à la caserne ensuite. Les deux métiers se complètent. Je suis plus calme dans l’un parce que je fais un autre métier. Ça paraît à l’écran aussi quand tu es moins dans le volontarisme et que tu es plus dans la détente et dans le jeu », confiait-il à la journaliste Annie Levasseur.

Voyez-le dans son uniforme sur la publication ci-dessous.

Son patron est très à l'aise avec le fait que, si le comédien décroche un contrat, il quittera momentanément ses fonctions à la caserne. Comme il habite maintenant à Saint-Narcisse-de-Rimouski, il ne sélectionne que « les plus gros rôles ». Pour Indéfendable, Sylvio estime prendre de 15 à 20 jours de congé par année. « J'attendais ce rôle d’importance depuis 30 ans. Je ne pouvais pas dire non parce que je ne sais pas quand ça va arrêter », disait-il en entrevue.

Le comédien excelle d'ailleurs dans ce rôle où il est parfaitement crédible. Il s'est montré particulièrement émouvant, la saison dernière, dans l'intrigue du bibliothécaire (David La Haye) qui avait incité des adolescents à attenter à leur vie.

On peut voir Sylvio Archambault présentement dans la série Indéfendable : Sans trace, dont les quatre nouveaux et derniers épisodes seront offerts sur la plateforme illico+ dès ce jeudi 27 août.