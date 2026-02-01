« C'est un amour multiplié » : Josée Deschênes nous fait fondre en abordant sa relation avec ses petits-enfants

Ce samedi, la comédienne Josée Deschênes était de passage au talk-show Pour une fois. Étaient également présents Marie Soleil Dion, Simon Pigeon, Kim Clavel et François Marquis.

Se faisant plutôt rare en entrevue, c'était ainsi l'occasion rêvée pour en apprendre plus sur cette femme de télé et de famille. À ce propos, Josée s'est ouverte sur sa relation avec ses trois petites-filles, dont la plus jeune est d'ailleurs née l'été dernier.

À sa bonne amie, Marie Soleil Dion, qui lui demande à quoi ressemble sa proximité avec sa progéniture, Josée précise :

« Je suis très concernée disons par mon rôle de mamie. C'est vrai par exemple que depuis que j'ai des petites-filles, quand mes fils arrivent à la maison, je m'informe moins d'eux-autres que d'eux-autres, c'est sûr! Puis, j'ouvre la porte, quand j'ouvre la porte, mes petites-filles viennent, j'ouvre la porte à leur hauteur, puis mes fils viennent "bon, ça va" et ils ont les bras pleins. Je m'en occupe pas vraiment. C'est un amour, c'est multiplié. Il y a comme quelque chose, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si notre coeur avait comme explosé, multiplié. Puis, peut-être aussi j'ai eu des garçons, puis là c'est des filles. Tout d'un coup je sais pas, je suis catine, je les amène au théâtre. Même si je travaille quand même beaucoup, c'est que quand je décide que je dis oui j'ai le temps d'être avec elles, j'ai vraiment du temps. Je suis vraiment libre cette journée-là. »

Et à quoi ressemble une journée en compagnie de mamie Josée? La principale intéressée indique :

« Tu sais que c'est une motivation pour rester en forme, d'avoir des enfants, des petites-filles? [...] Tout ce qui est, d'un coup on peut communiquer avec eux-autres, les entendre parler, et là ils sortent des mots d'enfants, comme aller voir du théâtre, aller au cinéma aux eux-autres, faire une soirée pyjama avec un film, du pop-corn. Tout ça, c'est tout simple, mais ça tout d'un coup y'a un échange, y'a quelque chose qui se passe. Lire des histoires. À partir de 2 ans, 2-3 ans, ça c'est le fun! Moi c'est ce que j'aime le plus au monde, les arts, le théâtre, ça fait que je veux leur transmettre ça! »

N'est-ce pas adorable? On s'imagine très bien Josée s'amuser en compagnie de ses petites-filles.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.