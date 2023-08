C'est la fin pour 5e rang

Lors du lancement de la programmation 2023-2024 d'ICI Télé lundi matin, nous avons appris que la populaire série 5e rang se terminera officiellement au printemps, après 5 saisons et demie.

En mai dernier, Sylvie Lussier nous indiquait qu'il y aurait une 6e saison, mais visiblement, les choses ont un peu changé.

Voici ce qu'elle nous disait : « Une série policière, ça demande beaucoup, parce que les indices, parce qu'il ne faut pas que tu te trompes, parce que tu mets des fausses pistes, toi-même tu te mélanges en essayant de mélanger les téléspectateurs. C'est beaucoup. 24 épisodes par année de ça, c'est très demandant. [...] On le prend un épisode à la fois, parce que c'est sûr que bientôt ça va devenir invraisemblable. Il y a quand même une certaine quantité d'affaires qui peuvent arriver dans le même village. On est déjà sur le bord! (rires) ».

Notons que Sylvie Lussier et Pierre Poirier sont les grands-parents de trois petits garçons et espèrent avoir du temps prochainement pour s'en occuper pleinement. Visiblement, ils ont fait de l'espace dans leur horaire pour la famille! On leur souhaite beaucoup de bonheur avec leurs enfants et petits-enfants.

