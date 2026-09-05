Ces trois personnalités connues se joignent à l'équipe de Salut Bonjour

Après quelques mois d'absence, c'est enfin cette semaine qu'Ève-Marie Lortie retournait à son poste d'animatrice de Salut Bonjour, laissant le soin à son remplaçant estival Richard Turcotte de reprendre ses aises à de l'édition de la fin de semaine.

La 34e saison de Salut Bonjour week-end étant désormais entamée, nous avons notamment pu découvrir les quelques nouveautés que la production nous réservait cette année, en termes de nouveaux visages au sein de l'équipe. Et nous ne sommes pas déçus! En tout, ce sont trois personnalités connues qui offriront des chroniques à tour de rôle sur le plateau matinal, nous confirme le site officiel de l'émission.

Ainsi, nous aurons notamment la joie d'y croiser deux chefs que nous avons découverts ce printemps, dans la nouvelle compétition culinaire de TVA 24 en 24, Guillaume Caron, le grand gagnant, et Carl Murray. On peut certainement s'attendre à ce que les deux hommes nous préparent de savoureux plats, qu'on tentera de reproduire à la maison! Une troisième personnalité s'ajoutera aussi à l'équipe, Miss Derme, Sarah Bélanger. Vulgarisatrice scientifique et chimiste, Sarah est passée à plusieurs reprises sur le plateau de Salut Bonjour ces derniers mois, en profitant pour révéler les secrets et les dessous de l'industrie des cosmétiques.

Nos fins de semaine s'annoncent encore plus passionnantes avec l'arrivée de ces nouveaux visages! Nous sommes plus qu'impatients à l'idée de découvrir les dossiers spéciaux et les sujets qui seront au menu des prochains épisodes.

En outre, Richard sera à nouveau entouré de son noyau de fidèles collaborateurs tout au long de la saison, à savoir Annie-Soleil Proteau à la culture, Justine St-Martin aux sports, Félix Rondeau à la météo et Alexandre Dubé aux actualités.

Salut Bonjour week-end est diffusé le samedi et le dimanche à partir de 6 h 30, sur les ondes de TVA.