Ces personnalités participeront au spécial La fureur du 7 décembre prochain

Ô joie! Après quelques mois d'attente, la chaîne ICI Télé dévoilait aujourd'hui l'identité des participants qui s'affronteront lors de la prochaine édition spéciale de La fureur, en décembre prochain. Une chose est sûre : tous les ingrédients seront présents pour une soirée mémorable! Alors, sortez vos souliers de danse, déliez votre voix de karaoké, car la fête animée par Véronique Cloutier est sur le point de commencer!

Comme c'est le cas depuis le tout premier épisode diffusé en 1998, la distribution est scindée en deux équipes, à savoir l'équipe des gars et l'équipe des filles. Un peu plus tôt cette année, le changement des noms d'équipe avait fait grand bruit et était fortement envisagé. Force est d'admettre que la production a pris un pas de recul, en souhaitant sans doute rallier les amateurs de la première heure de La fureur, qui adhèrent au concept depuis déjà deux décennies.

Du côté des filles, on retrouve ainsi la capitaine Élyse Marquis, qui devra tenter de faire gagner sa troupe, laquelle est composée de Mélissa Bédard, Julie Ringuette, Debbie Lynch-White et Hélène Bourgeois Leclerc.

Changement de cap chez les gars, car alors que Sébastien Benoît était le chef d'équipe de plusieurs des précédentes éditions, voilà qu'Alex Perron lui succède. Ce dernier pourra d'ailleurs compter sur Patrice Bélanger, Mona de Grenoble, Félix-Antoine Tremblay et Sam Breton pour mener les hommes à la victoire. Avec de tels participants, le plaisir sera assurément au rendez-vous!