L'épisode de ce mardi de Big Brother Célébrités en était un particulièrement mémorable. D'une part parce que la patronne de la semaine, Barbada, y va d'un jeu audacieux pour un début de compétition, mais aussi parce que Dave a offert à Joëlle, sur un plateau doré, une information qui pourrait faire basculer le jeu du tout au tout.

Les dernières minutes de l'épisode, alors que Joëlle rampait dans un tunnel secret, relevaient du véritable suspense. Nous ne devions pas être les seuls à être sur le bout de notre fauteuil en la regardant avancer...

Mais rappelons d'abord où nous en sommes dans le jeu. Après un challenge du patron pour le moins salissant, Barbada a été élue patronne de la maison. Dès lors, plusieurs candidats se sont mis à craindre pour leur avenir dans le jeu.

Après avoir largement consulté la maison, Barbada a décidé de mettre en danger deux comiques, Dave et Danick. L'idée est toutefois de les utiliser en pions et de faire croire à la maison que la cible véritable est Patsy, alors que la cible véritable est Pascale. Tordu? Un peu oui, mais tellement divertissant! Notons par ailleurs que les téléspectateurs ne souhaitent vraiment pas voir Danick quitter... et nous non plus.

On peut dire que la nouvelle patronne ne manque pas d'audace, ce qui vaut à Barbada d'être au coeur des conversations des fans. Les téléspectateurs saluent sa témérité... et ses perruques! Parions toutefois qu'elle deviendra rapidement la cible lorsqu'elle ne sera plus patronne, car elle est trop efficace dans les défis.

Par ailleurs, une candidate fait jaser pour les raisons contraires. En effet, les adeptes ont pris en grippe l'influenceuse Pascale De Blois. Celle-ci s'est imposée dans la première semaine en formant le duo « Les bimbos » avec Gabrielle. Par contre, cette dernière n'a pas hésité à tourner le dos et aller former un duo avec Frédérique, mettant rapidement au rancart "sa bimbo". Les crises de larmes de Pascale, ses tentatives de manipulation et ses commentaires épars ne semblent plus émouvoir personne, sauf elle. Elle semble ne plus être en possession de ses moyens.

Sur les réseaux sociaux, les adeptes sont fatigués du style de cette joueuse et souhaitent la voir quitter rapidement. Barbada suivra-t-elle son plan initial ou pourrait-elle changer d'idée d'ici la fin de la semaine? Rien n'est certain. Chose sûre, Pascale a une pente à remonter pour mettre les candidats de son côté, de même que le public.

Si l'on veut toutefois se faire l'avocat du diable, rappelons que les désirs du public comptent pour bien peu dans la balance. Parlez-en à Bastos, que le public avait pris en affection, mais qui a quand même dû faire ses valises après la première semaine. Trop peu trop tard pour le beau Français qui a pris le premier vol de retour pour Paris...