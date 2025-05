Ces deux comédiens se retrouvent plus de 20 ans après L'Auberge du chien noir

Ce mercredi, nous étions parmi les médias qui ont eu le bonheur de découvrir en primeur les détails concernant la nouvelle quotidienne d'ICI Télé, Antigang, que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront découvrir cet automne. C'est dans ce contexte que nous avons rencontré l'imposante distribution qui nous en mettra plein la vue dans une intrigue policière écrite par l'autrice Nadine Bismuth.

Au coeur de la distribution d'Antigang, il y a deux comédiens qui se retrouvent de nombreuses années après L'Auberge du chien noir.

En effet, Vincent Graton y donnait la réplique à Olivier Gervais-Courchesne, qui n'avait que 12 ans au moment de commencer ce projet. Vincent interprétait Marc Trudeau, tandis qu'Olivier interprétait Nicolas Beaulieu.

Vous pouvez d'ailleurs voir une photo souvenir de ce dernier dans L'auberge du chien noir ci-dessous, dans laquelle il était déjà plus âgé.

À ce sujet, Vincent Graton nous dit : « Olivier, je l'ai rencontré il avait 12 ans, quand je travaillais sur L'Auberge du chien noir. Ça, c'est bien touchant parce que là, il fait mon boss [dans Antigang]. Donc, à 12 ans, je le rencontrais. Il avait des idées parce qu'on parlait beaucoup de l'école, l'école de théâtre à l'époque, avec José Deschênes et tout ça. Lui, il sentait qu'il avait besoin d'aller chercher des outils. Il a fait le conservatoire pendant quoi, trois ans? »

Là, il a une super belle carrière et je le retrouve. Ça, c'est super!

De son côté, Olivier Gervais-Courchesne indique : « Je fais le boss de Vincent Graton. J'ai fait 15 ans d'Auberge du chien noir avec lui. J'étais arrivé à 12 ans sur l'Auberge, puis je fais ce métier-là grâce à Vincent. J'ai fait ça de 12 à 28 ans. Vincent, c'est une figure paternelle pour moi. C'est pas juste un super acteur, c'est un humain formidable. C'est grâce à lui, à José Deschênes, que j'entendais parler de leurs années d'école de théâtre. J'étais comme "Ah, c'est quoi ça, une école de théâtre?" Ils m'ont tellement bien vendu ça que je suis allé la faire. Je ne ferais pas le métier si je n'avais pas fait mon école de théâtre. Ça m'a vraiment appris mon métier. »

Vincent, je l'aime de tout mon cœur et je lui dois beaucoup. Je vais essayer de redonner comme je peux.

Voilà des retrouvailles pour le moins émouvantes, qui vont se vivre dans un contexte policier, puisque les deux comédiens héritent de rôles dans une escouade antigang.

En effet, dans cette nouvelle proposition imaginée par Luc Dionne, les mafias, les gangs et les motards criminalisés mettent en péril la sécurité de l’État, l’économie sociale et les principes mêmes de la démocratie en portant atteinte à l’ordre politique. La vente de drogues, la « traite de personne » à large échelle et les règlements de compte ne sont que la partie émergente d’activités criminelles organisées. Derrière des événements isolés qui mettent à mal la sécurité et le « vivre ensemble » se profilent des puissances inquiétantes parfois coordonnées, parfois en guerre, qui infiltrent tous les secteurs de la société. Leur objectif : étendre leur emprise. Face à de telles organisations, la seule réponse possible demeure la force.

La quotidienne prendra la case horaire de STAT à compter de l'automne, soit du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.

En ce sens, la série STAT adopte un format hebdomadaire et devrait être diffusée les mardis à 20 h. Cette information doit toutefois être confirmée par le diffuseur.