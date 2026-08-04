Ces deux actrices de Dumas dans une série éprouvante à regarder

Au Québec, on a rarement fait dans le true crime. Il y a certains bons balados, mais des séries documentaires du type « reconstitution », comme on a souvent vu aux États-Unis, sont une pratique moins courante.

Pourtant, Crave a récemment fait paraître trois épisodes de la série documentaire Le violeur de Tinder qui propose aux abonnés de la plateforme de se plonger au coeur de l'une des affaires criminelles les plus médiatisées de 2024 au Québec : l'affaire Samuel Moderie, cet homme qui ciblait ses victimes par le biais d'applications de rencontre.

En plus d'entendre et de voir les victimes s'exprimer dans la pénombre, on peut assister à certaines situations vécues par celles-ci grâce à des reconstitutions par des acteurs.

Marie-Lyne Joncas incarne, par exemple, une enquêtrice, alors que Jade Charbonneau, interprète l'une des victimes.

On retrouve plusieurs autres visages connus au générique, dont Antoine Desrochers (dans le rôle du violeur de Tinder), François Papineau, Evelyne Laferrière, Ines Talbi, Anne-Lise Nadeau ainsi que Pascale Montreuil, la conjointe de Normand D'amour.

La série est réalisée par Vanessa Boisset et Guillaume Gauthier, qui en signent également la scénarisation.

Ce n'est, certes, pas une série facile à regarder et il se peut qu'elle calme vos envies d'aller swiper à droite ou à gauche sur les applications de rencontre pour un temps, mais elle est très bien construite et malgré la violence du propos, on se doit de se rendre au bout des trois épisodes. Les dernières images sont d'ailleurs très fortes!

Le violeur de Tinder est offert sur Crave dès maintenant.