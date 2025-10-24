Ces 4 artistes ont la possibilité de pouvoir réintégrer la compétition de Quel talent!

Après d'excitants quarts de finale à Quel talent!, voilà que les juges offrent la chance à certains artistes de réintégrer la compétition, durant la phase des repêchages. Les quatre artistes ont été sélectionnés et seront accompagnés de mentors pour les aider dans cette étape cruciale.

Ainsi, Marie-Mai souhaite donner cette deuxième chance à l'autrice-compositrice-interprète Laura Schembri, Anne Dorval au chef et ténor Davide Bazzali, Rachid Badouri à l'illusionniste Edward Gebrael et Serge Denoncourt à l'humoriste Maïté Sinave. Seulement deux d'entre eux pourront officiellement rejoindre les demi-finalistes.

Nous avons déjà notre petite idée sur l'issue de cette ronde de repêchage...

Après avoir reçu l'annonce surprise, les talents ont préparé un nouveau numéro dans le but de regagner leur place. Et pour y parvenir, ils ont pu compter sur l'aide d'un mentor : Réal Béland (Maïté Sinave), Claudia Bouvette (Laura Schembri), Natalie Choquette (Davide Bazzali) et Luc Langevin (Edward Gebrael). Ainsi, ils promettent de nous en mettre plein la vue!

L'animatrice Marie-Josée Gauvin nous explique le tout dans la vidéo ci-dessous.

Les demi-finales

Les deux talents qui réussissent l'étape des repêchages vont rejoindre les artistes qui ont remporté les quarts de finale et ceux qui ont obtenu un Golden Buzzer lors des auditions (Juliette Boulanger, The Next Generation Leahy, Maya Nujaim et Maëva Grelet, East2West, Eva Lamontagne et Alexandra Côté et ses chiens). Les enjeux sont de plus en plus importants, et tous doivent redoubler de créativité afin de séduire les juges à nouveau et mériter une des précieuses places en finale. Le vote du public ouvre des la dernière demi-finale le 4 novembre, pour demeurer ouvert jusqu'à la grande finale.

Calendrier de diffusion

Lundi 27 octobre, première partie des repêchages : Maïté Sinave (Réal Béland) et Laura Schembri (Claudia Bouvette)

Mardi 28 octobre, deuxième partie des repêchages : Davide Bazzali (Natalie Choquette) et Edward Gebrael (Luc Langevin)

Mercredi 29 octobre : retour sur les Golden Buzzer

Jeudi 30 octobre : en route vers les demi-finales

Lundi 3 et mardi 4 novembre : première et deuxième partie des demi-finales

Mercredi 5 novembre : en coulisses des demi-finales

Jeudi 6 novembre : les juges s'entretiennent avec les finalistes

La finale

Lors de cette émission de 90 minutes, présentée en direct sur Noovo le 10 novembre prochain à 19 h 30, un seul talent peut repartir avec le grand prix de 100 000 $, soit celui ou celle qui parvient à conquérir le coeur du public.

Qui aimeriez-vous voir remporter la compétition cette année?