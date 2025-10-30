Ces 12 personnalités seront les Nuls en chefs!

Ce jeudi, Noovo dévoile l'identité des douze artistes qui participeront à sa nouvelle compétition culinaire déjantée, intitulée Nuls en chef.

Comme le titre l'indique si bien, dans ce concept original, des artistes aux compétences, disons... limitées, s'amuseront à relever des épreuves savoureuses qui les amèneront (on l'espère!) à apprivoiser casseroles, couteaux et recettes. Le tout, dans la bonne humeur, la créativité et une touche d'improvisation.

La compétition sera animée par Arnaud Soly, qui annonçait la nouvelle ci-dessous, et John Mike qui agira comme mentor.

Pour s'assurer de nous faire rire, la production a recruté une cohorte absolument incroyable, qui promet de nous faire vivre toutes les émotions aux fourneaux.

Voici ces artistes qui ne savent pas cuisiner : Anne-Élisabeth Bossé, Danick Martineau, Geneviève Schmidt, Jean-Thomas Jobin, Jo Cormier, Katherine Levac, Math Duff, Matthieu Pepper, Mélanie Maynard, Pascale Renaud-Hébert, Phil Roy et Réal Béland.

Croyez-vous que ceux-ci peuvent s'améliorer en cuisine dans le contexte d'une compétition?

C'est ce que nous verrons sur Noovo et Crave, à compter du 7 janvier à 20 h.