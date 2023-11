Céline le silence : Noovo Info est allé en quête de réponses sur la situation de Céline Dion

Le vendredi 8 décembre prochain à 21 h sur les ondes de Noovo, les fans de Céline Dion pourront en apprendre davantage sur la situation entourant la maladie de la star et l'impact de sa pause professionnelle.

Noovo Info est allé en quête de réponses auprès de rares spécialistes du syndrome de la personne raide. Le résultat sera présenté dans le documentaire Céline le silence.

« La maladie affecte beaucoup le tronc, le thorax et donc beaucoup de patients se plaignent même de difficulté à respirer. Certains des spasmes peuvent même affecter le diaphragme […] J'imagine très bien qu'on peut avoir beaucoup de difficulté à chanter à cause des raideurs musculaires », indique notamment Rami Massi, neurologue et professeur agrégé, à l'Institut-Hôpital neurologique de Montréal.

Aussi, des proches de la chanteuse, des collaborateurs de la première heure et des témoins privilégiés viendront commenter son ascension et sa carrière.