Céline Dion est magnifique dans son nouveau documentaire (bande-annonce)

Notre trésor national, la chanteuse internationale et fierté québécoise, Céline Dion, a été le sujet de nombre de documentaires faisant lumière de son parcours, de son ascension, de son histoire d'amour phénoménale ou de son quotidien depuis ses débuts sur la scène publique. Mais alors que sa popularité est à son apogée, la mégastar se fait plus discrète, avec raison. Depuis un diagnostic d'une rare pathologie neurologique en 2022, la maladie de Moersch-Woltman, Céline limite ses apparitions sociales.

Contre toute attente, nous apprenions il y a quelques semaines que la star et maman de trois enfants a donné un accès privilégié à son intimité à une cinéaste respectée, Irene Taylor. Cette dernière réalisera un documentaire intitulé JE SUIS : CÉLINE DION.

La réalisatrice et son équipe s'intéressent à la lutte et à la résilience que mène l'artiste à la notoriété mondiale, dans sa réalité bouleversée d'un diagnostic incurable. Aujourd'hui, Prime Vidéo, la plateforme qui diffusera le contenu le 25 juin prochain, dévoile officiellement la bande-annonce du long-métrage. Voyez la bande-annonce dans l'entête de ce texte.

«Je n'étais pas prête à parler avant, mais maintenant, je le suis », dit-elle d'un souffle à la caméra, avant de soupirer, dévoilant un soulagement ou une fébrilité devant lequel il est impossible de rester de glace. « Ma voix est le chef d'orchestre de ma vie. Quand votre voix vous rend heureuse... Vous êtes à votre meilleur. J'ai besoin de mon instrument », peut-on entendre dire le phénomène mondial de la chanson dans la narration de cet extrait.

Si la femme au grand coeur ne cache pas les difficultés qu'elle éprouve, son message semble rempli d'espoir et sa force est toujours aussi inspirante. Guidée par la musique et l'amour du public, la chanteuse travaille fort chaque jour à ralentir la progression de la maladie en bougeant son corps et sa voix, dans l'espoir d'un jour retrouver son public.

Malgré toutes les épreuves qu'elle traverse, Céline est tout en beauté dans les images de l'extrait et sur la couverture du projet.

JE SUIS : CÉLINE DION, à écouter dès le 25 juin, sur Prime Vidéo.