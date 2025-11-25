Voici ce qu'on n'a pas vu de la chute de Jean-Sébastien à Masterchef Québec

La semaine dernière, le médecin de Masterchef Québec, Jean-Sébastien, est tombé tête première dans le plexiglas du lounge après avoir glissé sur un dégât de sauce soya. Il nous raconte sa mésaventure ici, qui lui a occasionné des problèmes après.

Le cuisinier nous raconte qu'il y a un élément qui n'a pas été montré dans l'émission au moment de son accident.

Qu'est-ce que nous n'avons pas vu - puis ça, ça m'a dérangé vraiment beaucoup sur le coup -, c'est que, en tombant, j'ai accroché le risotto à Charlotte, qui était à l'îlot tout près du lounge.

« Puis, dans le fond, par pur hasard et tant mieux pour elle, il est tombé droit au sol, puis il y en a juste un peu qui a revolé partout. Ça fait que ça n'a pas gâché son plat, mais ça, ça m'aurait vraiment dérangé - bien plus que ma chute - d'avoir gâché le plat d'une collègue à cause que j'ai glissé par accident. »

D'ailleurs, Jean-Sébastien se dit épaté par la complicité qui s'est développée rapidement entre les candidats. « Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus compétitif que ça. C'est une belle surprise dans l'aventure Masterchef. Je me suis fait des amis et ce sont des amitiés qui vont perdurer dans le temps. On va se le dire, plus on vieillit, plus c'est difficile de se faire de nouveaux amis. Je ne pensais pas me faire autant de nouveaux amis aussi rapidement à 42 ans. »

La gang de Masterchef Québec saison 3 a été très aidante à son retour en cuisine après son accident. « J'ai eu du support de mes collègues d'une manière que je ne m'attendais pas. Ils m'ont aidé à transporter mes choses dans les premières journées, les choses qui étaient plus lourdes. Ils me demandaient constamment si j'avais besoin d'aide pour quelque chose. Honnêtement, je suis très reconnaissant du support que j'ai eu de la prod, mais aussi de mes collègues participants parce qu'on s'entend, la finale arrive quand même rapidement. Si les gens avaient pu, ils auraient pu dire que Jean-Seb s'arrange et qu'il s'organise tout seul, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. »

Mentionnons que Jean-Sébastien a pu réintégrer l'aventure même s'il a raté une soirée d'élimination, à condition qu'il porte le tablier noir toute la semaine suivante. Même s'il a remporté le premier défi lundi soir, il ira en élimination dimanche.

Rappelons que la finale de Masterchef Québec sera diffusée le dimanche 7 décembre.