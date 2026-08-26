Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité
Télé

Ce que vous n'avez pas vu de ce moment d'Avec ou sans cash

L'expérience la plus sensuelle de sa vie, ni plus ni moins.

Avec ou sans cash
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Lors de la première émission de la septième saison d'Avec ou sans cash, Marc-Antoine Dequoy a reçu le plus gros budget, soit 1 500 $ pour 24 h, alors que les nouveaux animateurs visitaient Marrakech, au Maroc.

L'une des activités que l'ancien joueur de football a pu se payer avec son argent a été la visite d'un hammam à même son luxueux hôtel.

Dans l'émission, nous avons pu voir l'hydrothérapeute masser puis rincer à de nombreuses reprises le sportif (photo au bas de l'article), mais il y a eu du montage et tous les extraits filmés n'ont pas été présentés dans ledit épisode.

Lors de son passage à Bonsoir bonsoir mardi, le jeune homme, qui fait maintenant carrière dans les médias, a précisé que cette expérience avait été la plus sensuelle de sa vie, rien de moins.

« Je ne sais pas pour vous, mais quand tu vas te faire masser, tu te fais masser les extrémités du corps, comme les bras et les jambes. Là, je me faisais masser le torse, genre, vraiment, avec beaucoup de savon. Beaucoup beaucoup trop de savon. Ils ont fait une bonne job d'éditage, mais [...] c'est comme très érogène cette partie-là, et là je me disais si c'était une fille, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Écoute, elle me frottait les pectoraux, il y avait deux caméras, j'étais comme : "c'est quoi qu'on tourne en ce moment?". Mais, c'était super le fun. », a-t-il dit, sourire aux lèvres.

Précisons que cette semaine à Avec ou sans cash, Marc-Antoine et Éléonore visiteront Malte, le joyau historique de la Méditerranée. L'émission de voyage est diffusée les vendredis soirs à 21 h sur les ondes d'Évasion.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c