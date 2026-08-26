Ce que vous n'avez pas vu de ce moment d'Avec ou sans cash

Lors de la première émission de la septième saison d'Avec ou sans cash, Marc-Antoine Dequoy a reçu le plus gros budget, soit 1 500 $ pour 24 h, alors que les nouveaux animateurs visitaient Marrakech, au Maroc.

L'une des activités que l'ancien joueur de football a pu se payer avec son argent a été la visite d'un hammam à même son luxueux hôtel.

Dans l'émission, nous avons pu voir l'hydrothérapeute masser puis rincer à de nombreuses reprises le sportif (photo au bas de l'article), mais il y a eu du montage et tous les extraits filmés n'ont pas été présentés dans ledit épisode.

Lors de son passage à Bonsoir bonsoir mardi, le jeune homme, qui fait maintenant carrière dans les médias, a précisé que cette expérience avait été la plus sensuelle de sa vie, rien de moins.

« Je ne sais pas pour vous, mais quand tu vas te faire masser, tu te fais masser les extrémités du corps, comme les bras et les jambes. Là, je me faisais masser le torse, genre, vraiment, avec beaucoup de savon. Beaucoup beaucoup trop de savon. Ils ont fait une bonne job d'éditage, mais [...] c'est comme très érogène cette partie-là, et là je me disais si c'était une fille, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Écoute, elle me frottait les pectoraux, il y avait deux caméras, j'étais comme : "c'est quoi qu'on tourne en ce moment?". Mais, c'était super le fun. », a-t-il dit, sourire aux lèvres.

Précisons que cette semaine à Avec ou sans cash, Marc-Antoine et Éléonore visiteront Malte, le joyau historique de la Méditerranée. L'émission de voyage est diffusée les vendredis soirs à 21 h sur les ondes d'Évasion.