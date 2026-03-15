Ce populaire musicien aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Après une édition spéciale célébrant en grand la francophonie d'ici, France Beaudoin convie à nouveau les téléspectateurs à une autre édition du variété En direct de l'univers.

En ce sens, nous pouvons d'ores et déjà nous préparer pour l'épisode de la semaine prochaine, qui s'annonce une fois de plus mémorable. Pour l'occasion, ce sera au tour du pianiste et auteur-compositeur Jean-Michel Blais de se prêter au jeu, lui qui a déjà visité le plateau à quelques reprises par le passé, pour offrir une chanson aux précédents invités de l'émission.

Passé maître dans l'art du néoclassique, au cours de sa prolifique carrière, Jean-Michel s'est ainsi vu remettre plusieurs prix et distinctions, dont récemment le prix ADISQ pour son album « aubades », saluant la qualité et la portée de son oeuvre.

Ce samedi, nous aurons donc la chance de découvrir les musicalités qui peignent le quotidien du musicien. Si on peut s'attendre à plusieurs moments remplie de sons classiques, Jean-Michel étant un passionné de musique, la soirée sera assurément remplie de belles surprises, à commencer par les invités qui risquent de se rendre sur le plateau.

D'abord, l'harpiste Lara Somogyi, avec qui Jean-Michel Blais a travaillé sur son plus récent opus « Désert », pourrait lui offrir un morceau. Le compositeur Alex Weston, proche collaborateur du convive de la soirée, risque lui aussi revisiter le studio pour surprendre son bon ami. Peut-être avec une pièce de son cru?

Par ailleurs, outre les membres de la famille de Jean-Michel, le comédien et réalisateur Xavier Dolan pourrait fort bien se permettre une rare apparition à la télé, lui qui a eu recours à la créativité du compositeur sur la bande-sonore du film Matthias et Maxime, en 2019.

Le genre classique étant moins mis de l'avant à la télé, il sera assurément pertinent de voir plusieurs membres de cette communauté artistique être représentés, le temps d'une soirée. Enfin, Jean-Michel Blais s'offrant peu d'apparitions télévisées, l'épisode de samedi prochain à En direct de l'univers sera l'occasion rêvée pour le découvrir... ou l'apprécier davantage!

On ne manque pas la prochaine édition qui sera diffusée samedi à 19 h sur ICI Télé.