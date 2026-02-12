Ce populaire collaborateur de Salut Bonjour quitte l'émission

Plusieurs téléspectateurs l'avaient remarqué : depuis la pause des Fêtes, l’animateur et personnalité des médias Pascal Morrissette ne figure plus au générique de Salut Bonjour week-end.

En effet, alors que son entrée en poste à l’automne dernier avait été lancée en grande pompe, nous apprenons ce jeudi que son aventure régulière à l’émission matinale est bel et bien terminée. Dans une entrevue donnée au magazine Écho Vedettes et parue sur le site web du 7 Jours, le fier papa de deux adorables filles explique avoir fait une croix sur ce mandat, après avoir constaté que son horaire et ses obligations familiales ne lui permettaient pas d’être aussi présent à l'émission.

« C’était rendu trop difficile pour moi de me rendre à Québec chaque semaine, alors que je vis à Terrebonne, précise-t-il. De plus, cet horaire était difficile à encaisser sur le plan familial. Je peux désormais passer mes fins de semaine en famille avec mes filles. »

Rappelons que les tournages de l’édition de fin de semaine de Salut Bonjour ont lieu à Québec, alors que ceux de l’édition quotidienne sont enregistrés dans les studios montréalais de TVA. Pascal ajoute cependant qu’il reste un collaborateur sporadique à Salut Bonjour, signifiant que nous pourrons continuer d’apprécier son charisme et sa spontanéité de temps à autre, aux côtés d’Ève-Marie Lortie et de son équipe.

Mentionnons également que Pascal a récemment succédé à Anouk Meunier à l’animation des toujours aussi succulents Bloopers TVA. Être à l’affut des facéties et gaffes des artistes de la chaîne enchante au plus haut point l’animateur, qualifiant même l’émission de « projet bonbon ».

Les tournages du second épisode avec Pascal à l’animation devraient débuter sous peu. Ce sera à ne pas manquer prochainement sur les ondes de TVA.