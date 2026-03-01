Accueil
Ce populaire chanteur aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Une autre édition formidable en vue!

En direct de l'univers
Zachary Barde
Par Zachary Barde

Après une édition fortement chargée en émotions ce samedi, dédiée à la comédienne Isabelle Brouillette, l'équipe d'En direct de l'univers s'apprête à accueillir sur son plateau une autre figure importante du paysage culturel québécois.

En effet, lors du prochain épisode de l'émission, qui sera diffusé le 7 mars prochain, ce sera au tour de l'auteur-compositeur-interprète Pierre Lapointe de voir son monde musical célébré à grands coups de surprises.

Au cours de cette célébration spéciale, qui coïncide avec le 20e anniversaire de son album La forêt des mal-aimés, nous pourrions de ce fait voir plusieurs artistes ayant collaborer avec le chanteur, dont Mika, avec qui il a écrit et chanter en duo la pièce « Six heures d'avion nous séparent ». La chanteuse Stéphanie St-Jean, qui avait remporté la 4e saison de La Voix sous l'égide de coach Lapointe, pourrait également faire une apparition.

Par ailleurs, rappelons que Pierre Lapointe a également été prof à Star Académie en 2025, sur les ondes de TVA, aux côtés d'Ariane Moffatt et d'Emily Bégin. Les deux femmes pourraient-elles s'unir en duo pour surprendre leur collègue et ami, le temps d'une chanson? On devrait ainsi s'attendre à voir débarquer sur la scène du variété quelques-uns des élèves de la précédente cohorte du concours de chant. Pourquoi pas Mia Tinayre, qui brille à chacune de ses apparitions sur le plateau?

Enfin, sa bonne amie Michèle Richard, qui partage son côté plus vibrant et coloré, serait également une bonne candidate pour lui offrir une chanson en surprise.

Quoi qu'il en soit, la prochaine édition d'En direct de l'univers promet d'en mettre plein la vue sur les différentes facettes d'un artiste bien de chez nous!

C'est à ne pas manquer ce samedi à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.

