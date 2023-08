Ce personnage vu dans la première saison de STAT sera plus présent dans la deuxième saison

Dans les derniers épisodes de la première saison de STAT, nous avons pu faire la rencontre d'un personnage qui prendra finalement de l'importance dans la suite, présentée à compter du 11 septembre à 19 h sur ICI Télé.

Il s'agit du personnage de Tristan Rhéaume, interprété par Steve Gagnon.

Cette information nous a été confirmée par le comédien Lou-Pascal Tremblay, qui prête ses traits au docteur Jacob Faubert.

Celui-ci nous dit : « On l'a attrapé l'an dernier, l'autre intensiviste de l'Hôpital universitaire, Tristan Rhéaume, joué par Steve Gagnon. Il a commencé à être là et je sais qu'il va être là un peu plus cette année. »

On se souviendra que Jacob Faubert devait aller travailler à l'Hôpital universitaire, avant d'accepter finalement un poste à l'Hôpital Saint-Vincent, auprès d'Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément). Mais pourquoi? La raison semblait mystérieuse et plusieurs téléspectateurs ont émis différentes hypothèses à cet effet.

Sachant que Jacob Faubert était présent sur les lieux du décès mystérieux du conjoint d'Emmanuelle St-Cyr, tout cela en devient encore plus intrigant. Voulait-il se rapprocher de la conjointe de sa victime? Il est facile de penser cela, mais la vérité risque d'être tout autre.

Nous pouvons certainement compter sur l'autrice Marie-Andrée Labbé pour nous concocter une intrigue digne de ce nom, mais aussi nous faire languir un peu avec cette intrigue nébuleuse.

Notons que dans le même entretien, Lou-Pascal Tremblay nous a donné ses impressions sur ce que nous pourrons voir dans la quotidienne cet automne.