Ce personnage fera bientôt un retour dans Antigang

Hâte de voir où son retour nous mènera!

Image de l'article Ce personnage fera bientôt un retour dans «Antigang »
Par Stéphanie Nolin

Quelques mois après avoir donné naissance à son premier enfant, la comédienne Karine Gonthier-Hyndman a fait son retour sur le plateau de tournage d'Antigang cette semaine.

Elle en a elle-même fait l'annonce sur ses réseaux sociaux, en publiant une photo en story sur Instagram, accompagnée de la mention « Back ».

Comme la production a, la plupart du temps, trois semaines à un mois d'avance par rapport à ce que nous voyons dans nos écrans, cela signifie qu'on devrait la retrouver dans l'intrigue dans près d'un mois.

Rappelons que le personnage de Carolanne Daigneault s'est aussi absenté pour donner naissance. On se souviendra qu'il semble y avoir une ambiguïté quant à l'identité du père de l'enfant. Est-ce le conjoint de Carolanne (Adrien Bletton) ou Zachary Charbonneau (Olivier Gervais-Courchesne), un inspecteur-chef déchu qui travaille désormais à la solde de Denys Marchand (Sébastien Ricard), avec qui Carolanne a eu une aventure?

Est-ce que l'autrice Nadine Bismuth va ramener cette question dans la suite de la quotidienne? On s'imagine bien que oui! Il serait étonnant que la scénariste ait planté cette information pour ne pas en faire un enjeu plus tard dans l'histoire.

C'est à suivre dans Antigang, qui se poursuit du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Notons que Bénédicte (Catherine St-Laurent) s'est retrouvée dans un pétrin pas possible ce lundi. En gardera-t-elle des séquelles?

Informations complémentaires

