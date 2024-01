Un nouveau personnage a fait son entrée dans Indéfendable cette saison, l'avocate Kim Nolin (Julie Trépanier), une ancienne stagiaire du cabinet Lapointe-McDonald qui revient à Montréal pour quelques mois.

Elle s'est montrée plutôt douée et intimidante au procès de Martial Quintal et Myriam Ferron et a fait une première impression, somme toute, assez positive aux téléspectateurs.

Mais, lorsque, cette semaine, Kim s'est présentée au cabinet pour demander à André (Michel Laperrière) ou Léo (Sébastien Delorme) s'ils avaient un bureau à lui louer, elle est tombée sur Inès et les choses ont dérapé.

Comme Inès n'a pas été très accueillante et lui a répondu sèchement qu'il n'y avait pas de place pour elle, celle-ci a sorti les griffes : « Lapointe/Macdonald et Desjardins, je ne vois pas le nom de Saïd nulle part », a-t-elle lancé.

Puisqu'Ines est très appréciée des téléspectateurs, ceux-ci ont rapidement choisi leur camp et la pauvre Kim ne trouve plus beaucoup d'alliés parmi les gens du public.

Dans l'épisode de mercredi, Inès avouait à Léo que c'était parce que Kim était rousse, comme sa ravisseuse, qu'elle avait été aussi froide avec elle.

Jeudi soir, les choses s'envenimeront encore davantage entre les deux femmes. « C'est juste que j'ai relevé ton attitude désagréable. Pour une première impression, mettons que c'était raté », dira Kim à Ines. Voyez l'extrait au bas de l'article.

Les téléspectateurs expriment en grand nombre leur mépris contre la petite nouvelle sur les réseaux sociaux :

« Je la trouve hautaine et arrogante la Kim... elle ne sait pas par quoi Inès vient de passer. Si elle était arrivée plus délicatement, ça aurait été mieux! »

« Ayoye! J'y arrangerais ça à la mode..... Bonne comédienne, on l'haï déjà 😂 »

« Fraiche je l'aime déjà pas ouffff lollll »

« Je l’aime pas elle… souhaitons qu’elle soit juste de passage. 🤨 »

« Moi, je l’aime pas Kim j’ai hâte que Marianne revienne »

« J'ai l'impression qu'elle joue au professeur sévère avec Inès 🙄 Elle me tape sur les nerfs la Kim 😬 »

En plus de s'indigner comme elle, le public rapporte un autre fait, cette fois cocasse, sur les réseaux sociaux à propos de Kim : la comédienne qui l'incarne, Julie Trépanier, ressemble à l'actrice hollywoodienne Julianne Moore. Pas faux!

Précisons que, cette semaine, une intrigue en filigrane dans Indéfendable nous donne froid dans le dos. Cet inconnu qui s'est infiltré chez deux personnes âgées et se cache dans l'ombre au sous-sol, attendant ses victimes, fait peur! Sa voix d'outre-tombe nous angoisse. Nous avons bien hâte de voir où l'autrice veut nous mener...