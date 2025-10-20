Ce participant de Si on s'aimait célébrités lance un nouveau projet

Après avoir été au coeur de discussions mouvementées dans l'émission Si on s'aimait célébrités, alors qu'il évoluait sous le regard bienveillant de Louise Sigouin, Nikolas Lafontaine fait un retour dans la sphère artistique en lançant un nouveau projet.

En effet, celui-ci a fait le pari de lancer son propre balado, dans lequel il s'intéressera au Secrets jamais dits de personnalités d'ici.

À compter du 11 novembre prochain, vous pourrez le voir s'entretenir avec des artistes de différents horizons, dans un contexte complice et décontracté, propice aux confidences. Son premier invité ne manque pas de nous intriguer. Christophe Bogaerts, qu'on a pu voir dans Aller simple : la téléréalité reviendra sur son secret choc dans l'émission, soit qu'il a été témoin d'une double tentative de meurtre dans sa famille. Il va sans dire que ce premier rendez-vous va s'avérer un incontournable pour tous les adeptes de téléréalités d'ici.

Aussi de la liste des invités, Marc-Antoine Delage qu'on a pu voir briller à Star Académie, Gabrielle Marion de Big Brother Célébrités, l'autrice-compositrice-interprète Ariane Laniel qu'on a pu voir à Mixmania et le gymnaste artistique canadien William Émard viendront se confier à Nikolas.

Le principal intéressé nous dit : « Je me suis dit, il y a quelque chose que je dois faire avec la visibilité que j'ai eue de Si on s'aimait célébrités. J'avais envie de revenir un peu dans le monde artistique. Si on se rappelle de Si on s'aimait, j'avais raconté que j'avais arrêté le monde artistique parce que l'agent que j'avais... j'avais vécu de l'abus pendant des années. C'était une image qui n'était plus belle pour moi. Si on s'aimait, on dirait que ça m'a donné un peu plus de confiance. »

Il nous explique son concept : « L'idée que j'avais à la base, c'était des chroniques, c'était des chroniques un peu dans des secrets, comme si on était dans le garde-robe de l'artiste en question. » Cette idée s'est tranquillement muée en balado, un projet qui s'est avéré plus exigeant qu'il n'en avait l'air au départ pour Nikolas. « Ma force, c'était quoi? C'était d'être organisé et d'être autonome et d'avoir le guts de le faire. Mais outre ça, je ne connaissais rien. »

Entre les discussions avec les agences pour recruter ses premiers invités, la recherche de partenaire et les heures investies pour développer le projet, en plus de son travail à temps plein, Nikolas a pris les bouchées doubles pour y arriver. Le fruit de ses efforts lui a permis de faire ses premiers pas en animation, bien qu'il précise qu'il a voulu laisser toute la lumière sur ses invités : « Moi, je suis là, je host, j'écoute, je m'assure de chercher les questions, d'avoir le plus de croustillant possible, mais ce n'est pas moi qu'on met en valeur. »

En outre, Nikolas se prépare déjà à essuyer quelques critiques sur son retour sous les projecteurs, mais il se montre positif : « Ce qui me rassure, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai parti ce projet-là, c'est qu'après Si on s'aimait célébrités, le public que je croisais dans les rues était vraiment là. Le nombre de personnes qui m'ont parlé, je ne pensais pas avoir ce sentiment-là. Je n'avais pas cherché cette chose-là à la base. »

Ç'a été la guérison.

Voilà comment Nikolas revient sur son aventure à Si on s'aimait célébrités, qui lui a permis d'avoir une confiance renouvelée en lui-même, qui s'est avérée le chemin vers ce projet de balado. « J'ai eu tellement de séances avec Louise Sigouin, qu'on ne voyait pas, où j'ai pu parler de mon blocage. On dirait d'en avoir parlé, de l'avoir assumé, parce que je ne l'assumais pas avant, c'est quelque chose que je gardais vraiment en moi, ça a fait tellement du bien. C'est un gros poids lourd que tu enlèves de tes épaules et que tu fais comme "OK, j'assume et je vais travailler tout ça". Je dirais que dans l'année qui a suivi Si on s'aimait, c'est ça que j'ai fait et encore à ce jour. Au niveau personnel, ça a énormément changé de choses en moi. Beaucoup de choses, que ce soit mes amis, que ce soit professionnellement, que ce soit juste pour moi, ça a fait beaucoup de positif. »

Le premier épisode du balado Secrets jamais dits de Nikolas Lafontaine sera dévoilé le 11 novembre prochain sur les réseaux sociaux. Nous vous invitons à suivre la page Instagram de l'émission pour ne rien manquer de ce nouveau projet.