Ce nouveau personnage dans Indéfendable fait réagir les fans de la série

Lundi, dans Indéfendable, Kim Nolin (Julie Trépanier) a engagé le stagiaire Gabriel Gagnon-Sirois pour lui prêter main-forte avec ses clients dans cette période difficile personnellement.

Il s'avère que le jeune homme est nul autre que le fils de Claude Gagnon (Nathalie Madore), l'enquêtrice privée du cabinet. Ce dernier n'a pas cru bon de le mentionner avant d'être officiellement engagé. Déjà, ce comportement est préoccupant.

Sa personnalité flamboyante fait réagir autant Me Duguay (Paul Doucet) que les téléspectateurs, qui en avait beaucoup à dire sur l'arrivée de ce nouveau personnage dans la série :

« Y'est louche le fils de Claude… j’ai pas un bon feeling avec ce personnage… »

« C'est pas le lien familial, mais plutôt son attitude qui va mettre le feu aux poudres dans le cabinet »

« KIM ... a-t-elle bien vérifié avec le barreau du Québec si Gabriel est bien membre du barreau avant de l'engager officiellement. »

« Contrôle pour le fils et le stagiaire cache autre chose, anguille sous roche…. »

« Kim doit ouvrir les yeux et vite, le stagiaire est louche. Il veut se venger de sa mère »

« Non, le stagiaire, moi non plus. Très bizarre »

« J'ai hâte de voir la face à Gagnon quand elle va apprendre que son gars est rendu avocat dans le même cabinet qu'elle. »

Précisons que nous avons récemment rencontré l'acteur Alexandre Nachi sur le tapis rouge des Gémeaux et lorsque nous lui avons dit que son personnage ne semblait pas de tout repos, il a lancé : « Tu n'as rien vu encore! »

Bien qu'il veuille conserver le mystère sur ce qui nous attend dans la suite, il précise ceci : « C'est vraiment le fils de Claude! ». Voilà qui est assez prometteur!

La série Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA.