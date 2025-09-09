Ce nouveau personnage d'Alertes n'est pas aussi lisse qu'il n'y paraît

Je débarque avec mes gros souliers. Je vais prendre la place, mais là, je m'installe tout en douceur.

Lundi soir dans Alertes, les téléspectateurs ont rencontré un nouveau personnage, soit Valérie Murphy, jouée par Julie Ringuette.

« C'est une ancienne sergente-détective des affaires internes. Elle a eu une dépendance à la cocaïne. Ça a teinté la relation avec ses deux filles aussi, son travail qu'elle a perdu, tout ça. Elle est maintenant sobre. »

Elle rencontre le personnage de Sophie Prégent lors d'une rencontre de Narcotiques Anonymes et lui demande d'être sa marraine.

« D'un côté, c'est comme si mon personnage idolâtre un peu le personnage de Sophie Prégent. Elle veut se rapprocher d'elle, elle l'admire beaucoup, puis le personnage de Sophie va se laisser charmer. Il va y avoir beaucoup d'empathie entre les deux, de compassion. On va beaucoup se reconnaître l'une dans l'autre. »

Elle va se voir en moi, puis moi je vais me projeter en elle. Au risque de devenir des sœurs, quasi des jumelles cosmiques.

Si elle débarque dans la série dès le premier épisode de l'automne, c'est l'hiver prochain que son personnage prendra le plus d'ampleur.

« Je suis vraiment contente, parce qu'il y a beaucoup de nuances dans mon jeu. Je vais jouer là-dedans, dans la petite dentelle. J'ai des devoirs à faire pour amener ça et qu'on y croie. »

Julie Ringuette n'a pas passé d'audition, on lui a offert le rôle sur un plateau d'argent. « C'était important qu'il y ait une ressemblance physique aussi avec Sophie. J'ai été vraiment choyée qu'on pense à moi », nous dit-elle.

Ce sera certainement bien intéressant de découvrir la relation - qu'on s'imagine déjà tordue - se développer entre les deux personnages au fil des épisodes.

Alertes est maintenant diffusé les mardis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.