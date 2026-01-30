Ce n'est pas la première fois que vous voyez Alicia, la jeune danseuse de Zénith, à la télé

Jeudi, à Zénith, l'actrice Brigitte Lafleur représentait la génération X.

Elle a interprété une version tout en douceur de « Is This Love » de Bob Marley. Elle dédiait son numéro à sa fille préadolescente [voyez-la avec sa fille ici], qui sera bientôt confrontée aux aléas de l'amour.

Une jeune danseuse l'accompagnait sur scène. Comme l'a mentionné Véronique Cloutier, il s'agissait du premier contrat professionnel de la talentueuse artiste. Par contre, ce n'était pas la première fois qu'on la voyait sur nos écrans.

En effet, Alicia Desjardins a participé à la cinquième saison de Révolution. Alors âgée de seulement 13 ans, elle avait touché les téléspectateurs droit au coeur lors de son passage à l'émission en 2023. Elle s'était rendue au ballotage et avait quitté à cette étape de la compétition.

Voyez des images de son passage à l'émission de TVA ci-dessous.

Rappelons que, malgré la puissance du numéro de Brigitte, qui a touché beaucoup de mamans jeudi soir, c'est un nouveau venu dans notre paysage médiatique québécois, Constant Bernard, qui a reçu les trois points supplémentaires du public à Zénith. Plus de détails ici.

Zénith est diffusé les jeudis soirs à 20 h sur les ondes d'ICI Télé.