Ce mythique duo aura droit à son En direct de l'univers la semaine prochaine

Ah, que nous aimons En direct de l'univers! Entre célébrations marquées d'amour et de musique, chaque épisode est le théâtre de magnifiques moments captés en direct.

Et il faut dire que cette 19e saison ne fait pas exception, alors que France Beaudoin et son équipe ne nous ont offert que des sans faute jusqu'à présent. Ce sera certainement le cas au cours du prochain épisode, alors que la productrice se prépare à frapper un coup de circuit auprès des téléspectateurs, en recevant deux invités en même temps.

Et quel duo plus inconique que Dany Dubé et Martin McGuire? Les deux oeuvrent ensemble au sein de la station 98,5 Montréal depuis de nombreuses années, en tant qu'analystes sportifs. La paire est le descripteur officiel des matchs des Canadiens de Montréal à la radio. Au fil de leurs décennies de carrière, les deux grands amis ont pu faire la rencontre d'une foule de personnalités du domaine du hockey, qu'on s'imagine bien leur rendra visite lors de cette belle soirée.

D'abord, les conjointes respectives des deux hommes, dont l'identité n'est pas médiatisée en raison de la discrétion de leur vie privée, risquent d'effectuer une rare apparition publique. La fille de Martin, Florence McGuire, accompagnée de la petite-fille de ce dernier, pourraient elles aussi causer la surprise samedi prochain.

On imagine aussi une présence de Martin St-Louis, l'entraîneur-chef des Canadiens avec qui le duo a souvent eu la chance de discuter. Le capitaine Nick Suzuki et plusieurs autres joueurs de la formation montréalaise seront probablement de la partie.

Inséparables, Martin McGuire et Dany Dubé seront à nouveau réunis le temps d'une soirée, pour nous faire découvrir les chansons qui ont bercé leur vie personnelle et leur fructueuse carrière! À quoi s'attendre pour cet épisode d'ores et déjà attendu?

Il ne faudra pas manquer le prochain épisode d'En direct de l'univers, diffusé samedi prochain à 19 h sur ICI Télé.