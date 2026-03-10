Ce moment montré à Big Brother Célébrités n'a pas vraiment eu lieu

Alors que la question avait été légèrement abordée aux Gérants d'estrade, nous avons pensé revenir sur ce moment où Mona a failli surprendre les trois patronnes avant qu'elles entrent dans la chambre du conseil secret. Voir l’image ci-dessous.

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Mona de Grenoble à sa sortie de Big Brother Célébrités.

Il semblerait en fait que Mona n'a jamais « failli » surprendre ses amies.

Elle nous explique la situation : « On le voit, j'ai mes écouteurs sur les oreilles quand je monte les marches, puis je ne les avais pas avant. Je pense qu'elles étaient déjà sorties du conseil des patrons quand j'allais monter. Parce que, comme elles se sont orchestrées pour se voir, nous autres, on n'était pas au courant du conseil des patrons, du club, de se pogner le coude, tout ça. Gabi a fait vraiment comme si elle ne feelait pas. Elle était là, en haut, parce que Marie-Ève a dit qu'elle allait en haut. Puis là, Kate qui amène des verres de jus. J'étais comme : "Voyons, c'est pas ça que Gabi a besoin quand elle ne feel pas!" C'est pas parler à du monde qui veut la sortir. Les verres de jus qu'elle ne boira pas, puis... C'est comme si c'était spécial, mais je suis resté en bas. J'ai continué. Qu'est-ce que je faisais? Je mangeais ou je cuisinais. J'ai continué de faire ce que je faisais. Je suis allé dehors. Je suis rentré. C'est à peu près, je te dirais, 20 minutes ou une demi-heure après que je commençais à monter les marches. »

Si Mona avait véritablement coincé ses colocs les mains dans le sac, elles auraient perdu leurs précieuses clés. « On dirait que je me serais senti trop mal de le faire, mais en même temps, ça aurait été quelque chose de névralgique dans le jeu. En tout cas, ça aurait été super bon pour moi. Mais vu qu'ils l'ont joué sur le plan des émotions, je ne voulais pas monter directement. Ça n'aurait pas été mon genre. »

