Ce moment de Si on s'aimait Célébrités fait beaucoup réagir

Lundi, à Si on s'aimait Célébrités, l'inconfort entre Anick et Alain ne pouvait être plus évident et dérangeant. L'animatrice de la Roue de fortune n'apprécie pas du tous les commentaires de son prétendant, et Marie-Ève Janvier abonde dans le sens de la femme de 53 ans.

Si le malaise est évident pour tout le monde, les téléspectateurs se divisent en deux camps : ceux qui supportent Anick et ceux qui défendent Alain. Voyez ci-dessous certains commentaires des internautes (en écartant le plus possible les insultes, qui sont malheureusement bien trop nombreuses sur les réseaux sociaux 🤦‍♀️) :

« Il y a plus de complicité entre l'alpaga et Anick »

« Pas du tout le même genre!! J’ai la même exaspération qu’elle!! »

« Elle n’apprécie tout simplement pas sa façon de penser! En plus, il n’y a rien de naturel dans leurs conversations, tout semble calculé de son côté à lui… Les malaises s’accumulent! »

« Alain déploie beaucoup trop d’efforts à expliquer ce qu’il veut, ce qu’il ne veut pas, ce qu’il voulait dire mais qu’il n’a pas dit, ouf… »

« Annick et Alain c'est malaisant de les entendre. Ça devrait être terminé depuis le premier rdv. »

« Très artificiel ces deux-là et malaisant autant pour elle que pour lui!!!! Laissez tomber »

« Intéressant de voir comment cette «relation » se présente… ils nous font réfléchir! C’est le but non ? On observe le comportement des 2 … pour s’apercevoir que parfois on essaie des types de personnalité et qu’au final ça ne fonctionne vraiment pas ! On ne peut pas dire que les contrastes s’attirent dans leur cas !! Espérons qu’ils vont cheminer positivement 😌 »

Rappelons qu'il est possible pour les participants de Si on s'aimait de changer de partenaire en cours de route. Est-ce qu'Anick choisira cette option? C'est à suivre!

