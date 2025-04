Anick Dumontet répond à une question fréquemment posée par les fans de Si on s'aimait Célébrités

Le duo d'Anick Dumontet et d'Alain a fait beaucoup jaser sur la toile depuis le début de l'aventure Si on s'aimait Célébrités.

Le recul d'Anick et les tentatives répétées de rapprochement d'Alain génèrent énormément de questionnements. Bien des gens se demandent pourquoi Anick a décidé de s'embarquer dans une expérience comme celle-ci alors qu'elle paraît aussi timorée.

L'animatrice nous explique pourquoi elle a décidé de participer à l'émission. « C'était de faire quelque chose de différent », nous dit-elle. « Quand on te fait poser la question : "Veux-tu faire ça?", tu te dis tout de suite : "Non!" Mais, après ça, tu fais comme : "Ben pourquoi pas?" Rencontrer, c'est super difficile en 2025. C'est le sujet de l'heure. J'ai des amis célibataires autour de moi et pour tout le monde, c'est la même finalité : comment on fait, c'est donc bien difficile, les applications, c'est donc ben rushant! »

Elle ajoute : « Plus jeune, je pense que je n'aurais pas fait ça. Mais on dirait qu'avec la maturité, 50 ans, tu fais comme : "Why not?" [...] C'était un peu stressant. Ce n'est pas un format dans lequel je suis habituée. Aussi, il y a une petite anxiété de juste parler de soi-même. Quand j'ai embarqué, j'ai dit : "Là, je le fais. Il faut que j'aie le courage de laisser tomber les barrières, d'être authentique, d'être vulnérable." Ça, c'était ce qui était le plus stressant pour moi. »

Avait-elle peur de ce que le public allait penser d'elle? « Calmons-nous le pompon avec tout ça. Même si on exprime ou dévoile des côtés de nous qui sont gênants. »

Dans le fond, on est juste un être humain qui essaie de cheminer. C'est tout.

Effectivement, aux gens qui reprochent à Anick ou à Alain leur comportement, rappelez-vous que le but premier de Si on s'aimait n'est pas de trouver l'amour, mais plutôt de s'améliorer en tant qu'amoureux/amoureuse, de comprendre ses failles et de s'améliorer pour ses relations futures. Il y a visiblement une volonté d'évoluer autant chez Anick que chez Alain.

Notons que Si on s'aimait Célébrités fera relâche la semaine prochaine. Tous les détails ici.