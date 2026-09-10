Ce jeune acteur des Parent apparaît dans Indéfendable et il a bien grandi

Dans l'épisode de lundi d'Indéfendable, nous avons pu apercevoir brièvement un visage familier.

En effet, Émilien Néron interprétait Éliott Bourgeois, l'ami de Thomas Caron (le nouveau client de Léo, joué par Guillaume Laurin), qui est décédé suite à une fête qui a mal tourné il y a de cela plusieurs années. Il est apparu lors d'une scène en flashback.

Voyez une photo tirée de l'épisode au bas de l'article.

On se rappellera qu'Émilien a joué Cédrick Plourde, un ami de Zacharie (Joey Scarpellino), dans la populaire série Les Parent. Sa mère était, elle, interprétée par Édith Cochrane.

On a aussi pu le voir sous les traits de Xavier dans la sixième saison de Tactik.

Malgré tout, son rôle le plus célèbre reste à ce jour celui de Simon dans le film Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau. Il y partageait la vedette avec une jeune Sophie Nélisse. Il avait d'ailleurs remporté un Jutra cette année-là pour son interprétation sensible. Voyez une photo de lui sur le tapis rouge en 2012 au bas de l'article.

Nous espérons revoir Émilien Néron, qui nous avait tant émus dans Monsieur Lazhar, dans une partition plus substantielle dans nos télés prochainement!