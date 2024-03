Ce défi donnera du fil à retordre aux candidats de Sortez-moi d'ici

Après un premier épisode des plus épiques, au cours duquel on aura fait connaissance avec la majeure partie de la distribution de la seconde saison de Sortez-moi d'ici, une nouvelle épreuve particulièrement stressante attend les candidats ce dimanche!

En effet, ceux qui croyaient avoir tout vu la semaine dernière, lors de la traversée de Sébastien Toutant, Sophie Durocher et Philippe Laprise sur un fil de fer suspendu entre deux immeubles, seront ravis d'apprendre qu'un défi encore plus intense attend les deux candidats VIP (charmant acronyme pour ''vedettes isolées au Panama'') de la saison, Clodine Desrochers et Alex Perron. Ces derniers auront appris à leurs dépens qu'à cette émission, il ne faut pas se fier aux apparences, encore moins quand celles-ci prennent la forme d'une croisière de luxe sur un yatch privé, spa en prime! Nous vous en parlions ici.

Après leur petite escapade, le duo a effectivement appris qu'il passerait la nuit au beau milieu de la jungle, loin du campement, sur l'île Caïman. Pour se sortir de cette impasse et rentrer au camp avec des denrées alimentaires, la paire devra donc gravir une tour de 30 étages. Rien de bien inquiétant, direz-vous? Le hic, c'est que la montée de la tour ne se fera pas sans heurt, comme on peut le constater dans la bande-annonce relayée sur les réseaux sociaux et mettant la table pour l'épisode de ce dimanche :