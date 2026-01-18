Accueil
Ce chanteur très populaire recevra son En direct de l'univers la semaine prochaine

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

La semaine prochaine, le 24 janvier, France Beaudoin recevra un chanteur bien connu dans son studio pour lui offrir son En direct de l'univers.

En effet, le seul et unique Paul Daraîche aura l'occasion de se faire célébrer en musique, en compagnie de ses proches.

En ce sens, on s'attend bien sûr à y retrouver plusieurs membres de la famille Daraîche, dont son fils Dan et sa fille Émilie.

On peut aussi penser que certains artistes avec lesquels il a collaboré au fil de sa carrière seront présents, comme Beyries et Isabelle Boulay.

Mario Pelchat, Daniel Lavoie, Lynda Lemay sont aussi des noms qui ont côtoyé le chanteur, notamment sur l'album Mes amours, mes amis, qui pourraient se retrouver sur la scène samedi prochain.

On espère aussi y voir Patrick Norman et Marc Hervieux, qui pourraient venir surprendre l'invité.

Chose certaine, on pense entendre beaucoup de musique country pendant cette soirée et c'est tant mieux!

C'est à ne pas manquer le samedi 24 janvier à 19 h sur les ondes de Radio-Canada.

