Ce cas dans Indéfendable est inspiré d'une troublante histoire vraie

Cette semaine dans Indéfendable, les avocats du cabinet Lapointe-Macdonald & Nolin ont reçu les appels de deux accusés, un homme qui a tué son ami en lui plantant un couteau dans le coeur devant témoins et une femme ayant harcelé anonymement son fils via des textos haineux.

Cette deuxième histoire semble être inspirée d'un cas troublant de cyberharcèlement survenu aux États-Unis, dans le Michigan, en 2020. L'histoire a même fait l'objet d'un documentaire, intitulé Unknown Number: The High School Catfish, qui a connu un énorme succès sur Netflix en 2025.

Dans le cas réel, Owen et Lauryn, deux adolescents de 13 ans, reçoivent des textos étranges provenant d'un numéro inconnu. Le jeune couple pratique plusieurs sports et a une bonne réputation. La jeune femme est celle qui écope le plus dans l'histoire. Elle reçoit des messages d'une violence inouïe, comme : « suicide-toi, maudite bitch ».

La situation perdure pendant deux ans avant que le FBI ne s'en mêle et fasse la lumière dans cette affaire. Comme dans Indéfendable, c'est la propre mère de l'adolescente qui était la responsable. Kendra Licari a été condamnée à une peine de 19 mois à 5 ans de prison. Elle a été libérée en août 2024. Ce sont des troubles psychologiques et des traumatismes d'enfance qui expliqueraient ses gestes.

Dans la quotidienne de TVA, la mère, jouée par Lise Martin, est représentée par Kim Nolin (Julie Trépanier) et celle-ci cache difficilement son mépris face aux gestes commis par sa cliente. Il faut dire que l'avocate de la défense vit des moments extrêmement difficiles dans sa vie personnelle qui peut aussi expliquer son manque de tact et d'empathie.

Indéfendable est diffusé du lundi au jeudi à 19 h sur TVA.