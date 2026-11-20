La cinquième saison de STAT bat son plein et ne s'achèvera qu'en avril prochain que déjà, la fin des tournages s'annonce. Il faut dire que, depuis que l'émission est passée d'une édition quotidienne à une version hebdomadaire, la période des tournages est beaucoup plus courte et se termine généralement avant la pause des Fêtes.

Sur les réseaux sociaux, celle qui incarne Claude Coupal, la PDG de l'Hôpital Saint-Vincent, et qui figure de temps à autre au générique du populaire feuilleton médical, Caroline Néron, s'est exprimée sur les réseaux sociaux, en partageant deux photos, que vous pouvez voir en bas de cet article. On y voit notamment Caro en compagnie d'Hélène Bourgeois Leclerc, qui personnifie la maman de Jade Thompson dans la série.

Elle indique :

« Nous venons tout juste de tourner la dernière scène de la saison 5 de STAT! Quel bonheur de revenir, de temps en temps, jouer sur ce plateau entourée d’une équipe aussi extraordinaire! Des textes qui me surprennent chaque fois, des histoires si bien ficelées et une distribution exceptionnelle. Même les plus petits rôles sont interprétés par des acteurs de grand talent. C’est vraiment impressionnant! J’adore faire partie de ce projet! Merci à Marie-Andrée Labbé, Judith Lussier pour tes textes toujours aussi captivants. Merci Aetios Productions pour cette magnifique production. Et merci Julie Perreault pour ta réalisation extraordinaire! Quelle belle gang! »

Avec cette publication, nous avons donc la confirmation que nous verrons Caroline Néron dans STAT tout l'hiver, ce qui n'est pas pour déplaire aux irréductibles de la série!

Rappelons que nous ne savons pas encore si STAT reviendra pour une sixième saison, l'automne prochain. D'ici là, cependant, les téléspectateurs auront largement de quoi se délecter, alors que les intrigues de Marie-Andrée Labbé continueront de nous en faire voir de toutes les couleurs...

STAT est diffusé sur ICI Télé les mardis à 20 h.