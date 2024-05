Cette saison estivale, nous aurons le bonheur de retrouver la comédienne Carmen Sylvestre dans un nouveau mandat, celui de chroniqueuse à Sucré salé, où elle mettra en lumière de jeunes talents. Elle nous en parlait ici.

Rencontrée en amont de cette nouvelle aventure, cette charmante artiste a bien voulu revenir sur l'impact qu'a eu STAT dans sa vie. Rappelons qu'elle y a interprété l'un de nos personnages épisodiques préférés de la dernière année, une femme atteinte de SLA et d'Alzheimer, à qui on a d'ailleurs réservé un triste sort.

« C'est sûr qu'avec STAT, disons qu'il y a des gens qui m'ont découverte ou redécouverte. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce que souvent, je suis plus connue pour la comédie », lance-t-elle d'emblée. « C'était un cadeau pour moi, ce personnage-là. L'écriture de Marie-Andrée Labbé. Pour moi, ça m'a fait chaud au cœur. »

J'ai aimé mon personnage. Les gens l'ont aimé.

La comédienne estime que ce personnage était particulièrement pertinent avec les enjeux de santé que connait notre société : « Je pense que, dans les familles, il y a beaucoup de situations similaires. Le vieillissement, s'occuper de ses parents, tout ça. »

La comédienne souligne en outre avoir connu quelques jalons importants dans sa carrière : « Oui, il y a eu un « après STAT ». On dirait qu'il y a eu un « après Les détestables », un « après la publicité raccroche » dont le monde me parle encore. »

Carmen Sylvestre considère que ce sont deux mandats réalisés récemment qui lui ont probablement permis de décrocher ce nouveau rôle dans Sucré salé : « Moi, j'ai passé aussi à l'émission Les enfants de la télé. Ils ont vu un peu mon cheminement. J'ai connu Mélanie Maynard. Je me suis dit que, probablement, ça venait d'elle. On ne sait pas des fois... On fait quelque chose, puis les portes s'ouvrent. Je pense que c'est arrivé en même temps. STAT s'est terminé, puis moi, j'ai passé aux Enfants de la télé. »

Chose certaine, ce sera un bonheur de la voir évoluer cet été dans un contexte d'entretiens estivaux.

La nouvelle saison de Sucré salé sera diffusée du lundi au jeudi à compter du 20 mai, à 18 h 30, sur les ondes de TVA.

Voyez les chroniqueurs vous parler de leur été dans la vidéo ci-dessous.