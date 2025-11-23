« Ça m'a heurté! » : Stéphan Bureau fait de rares et franches confidences sur la paternité à Pour une fois

Ce samedi, l'animateur Stéphan Bureau était de passage sur le plateau du talk-show Pour une fois. Fidèle à lui-même, ce dernier s'est révélé en toute authenticité, en répondant sans ambiguïté aux questions qu'on lui posait, qu'elles soient plus personnelles ou non.

D'ailleurs, quand son bon ami Alain Gravel l'a interrogé sur son enfance et la paternité, Stéphan a fait de touchantes confessions, qui n'ont pas manqué de teinté de beauté le moment.

« On a été en rupture de conversation pendant 3 ans. [...] Mon père a fait de gros efforts, longtemps, pour être indifférent de ce que je faisais. J'ai passé à 13 ans des mois à aller à Radio-Canada, toutes les semaines, faire ma participation à Télé Jeans, jouer dans des sketchs, toutes sortes d'affaires, et jamais on m'a posé une question. Jamais mes parents à 13 ans sont venus me reconduire. Et c'est pas un reproche que je leur adresse. Je n'ai pas du tout, du tout, ni à ma mère ni à mon père, mais c'est un mystère. [...] Ça m'a heurté au point où tu te dis, c'est presque délibéré. »

Il évoque ensuite que cette guerre froide avec sa figure paternelle a par la suite teinter la façon dont il considère lui-même sa propre paternité.

« Je pense que la vanité de mon père, très tôt, souffrait mal que je puisse réussir différemment à ses côtés. Et je me suis posé la même question, parce que j'ai des enfants qui ne sont pas les miens. Je suis pas un parent biologique et je me suis demandé pourquoi j'ai pas d'enfant, et j'ai craint que je ne sois pas capable d'admirer mes enfants, parce qu'ils m'auraient fait de l'ombre. Ce qui est débile! Mais c'est la logique que j'ai tirée de ce que j'ai vécu avec mon père. Mais si j'ai pas eu d'enfant, j'y pense pas. Mais j'y pense ce soir. C'est que j'ai probablement eu peur que ce que j'ai reproché à mon père, je l'applique. »

De sincères et franches confidences de celui que nous n'avons que très peu l'occasion d'entendre s'exprimer sur de tels sujets. Ses propos trouveront assurément écho auprès de plusieurs étant dans la même situation parentale que lui.

