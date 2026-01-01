Bye Bye 2025 : Un personnage retiré de ce sketch

Dans l'émission Les coulisses du Bye Bye 2025, nous avons vu plusieurs extraits des sketchs qui ne se sont pas retrouvés au montage final.

L'une des coupes les plus marquantes a été celle de la fée clochette dans la parodie de Peter Pan avec Paul St-Pierre Plamondon.

Sinem Kara devait interpréter une Ruba Ghazal dans les habits verts du personnage mythique.

« Dès qu'on m'a dit : "tu vas faire le Bye Bye", j'ai fait : si y'a Ruba Ghazal, ça va être moi. Elle est plus droite, c'est une femme politique, elle dit les affaires, et c'est comme ça. Je lui ressemble un peu, c'est l'avantage qu'on a en ce moment, c'est que je suis ressemble. Sinon tout le reste : l'éducation, l'intelligence, tout ça, ce n'est pas pareil », indique la comédienne.

Voyez une image du personnage qui n'a pas fait la cote ci-dessous.