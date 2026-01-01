Bye Bye 2025 : Un gag audacieux sur Éric Lapointe retiré du montage final 

Dans l'émission spéciale des Coulisses du Bye Bye 2025, nous avons pu constater que les sketchs avaient été coupés considérablement cette année - peut-être pour mettre davantage de contenu à l'écran et couvrir l'entièreté de l'actualité - et qu'ainsi plusieurs gags audacieux avaient été retirés du montage final à la dernière minute.

C'est le cas d'une blague sur un casque de poudre dans le sketch d'Éric Lapointe.

« C'est comme le casque avec deux bières et des pailles, mais là, c'est des sacs de coke, puis ils sont dans le nez », indiquait l'auteur Julien Corriveau.

Voyez une photo au bas de l'article.

« Tsé des fois où je suis fatigué, j'ai plus le goût de retomber dans mes vieux patterns de poudre, mais je veux pas lâcher l'équipe », disait le Éric de Virginie Fortin.

« Après ça, on se permet, je pense, cette blague-là, parce qu'Éric est très franc dans le documentaire par rapport à ses problèmes de consommation », précisait la comédienne, ne sachant pas que cet extrait n'allait pas faire le montage final.

Il faut dire que Virginie était très heureuse d'avoir eu la chance de jouer Ti-cuir. « Je trouve que c'était la meilleure affaire qui ne pouvait pas m'arriver, et arriver à Éric. Ça, puis sa sobriété », blaguait-elle.

Un autre gag a été retiré de ce sketch. Éric disait préféré être commando sous ses vêtements : cuir sur cuir.

Vous pouvez revoir les coulisses de ce sketch et de plusieurs autres dans Les coulisses du Bye Bye, disponible gratuitement sur ICI.Tou.tv.

